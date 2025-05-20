الاحتلال يقتحم الخضر ويطلق الرصاص صوب مركبة

وطن: أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص، مساء اليوم الثلاثاء، صوب مركبة في بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر وأطلقت الرصاص صوب مركبة خاصة قرب مدخل البلدة الجنوبي "النشاش" عند شارع القدس- الخليل، قبل أن تعتقل سائقها.

وأضافت أن قوات الاحتلال تمركزت في عدة مناطق بالبلدة، منها: البوابة، والنشاش، وحارة دار موسى، ووعر عامر، وأبو صرة، وباكوش، وأغلقت شارع القدس- الخليل واحتجزت عددا من المواطنين داخل مركباتهم ومنعتهم من الوصول إلى منازلهم، كما داهمت منازل وفتشتها، وأجبرت عددا من أصحاب المحلات التجارية على إغلاق أبوابها.