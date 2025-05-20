غزة: 326 وفاة بسبب سوء التغذية ونقص الدواء وأكثر من 300 حالة إجهاض خلال 80 يوما من الحصار

وطن: أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة تسجيل 326 حالة وفاة بسبب سوء التغذية ونقص الدواء وأكثر من 300 حالة إجهاض، خلال 80 يوما (منذ 2 آذار الماضي) من الإغلاق والحصار التام الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وأوضحت المصادر أنه جرى تسجيل الأرقام التالية خلال 80 يوما من الإغلاق والحصار التام: 58 حالة وفاة بسبب سوء التغذية، و242 حالة وفاة بسبب نقص الغذاء والدواء، معظمهم من كبار السن، و26 مريض كلى فقدوا حياتهم نتيجة عدم توفر التغذية والرعاية الغذائية اللازمة.

وذكرت أنه جرى أكثر من 300 حالة إجهاض، بسبب نقص العناصر الغذائية الضرورية لاستمرار الحمل.

وأكدت المصادر الطبية فشل العديد من حملات التبرع بالدم نتيجة ضعف أجساد المواطنين وعدم قدرتهم على التبرع، في وقت تعاني فيه المستشفيات في القطاع من نقص حاد في وحدات الدم مع تدفق آلاف الجرحى والمصابين الذين هم بحاجة ماسة لإجراء عمليات جراحية طارئة.

وأشارت إلى أن قطاع غزة بحاجة يوميا إلى إدخال 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود للمرافق الحيوية والطبية.

ومنذ 2 آذار/ مارس الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 53,573 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 121,688 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.