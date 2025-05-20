إصابة 3 جنود من جيش الاحتلال جراء انهيار مبنى في قطاع غزة

وطن: أعلنت وسائل إعلام عبرية عن إصابة 3 جنود، منهم اثنان وصفت جروحهما بالخطيرة، جراء انهيار جزء من مبنى في قطاع غزة.

وأفاد الاعلام العبري بانهيار مبنى على القوات في قطاع غزة مما أدى لإصابة 2 بجراح خطيرة ،وواحد بجراح متوسطة.

وذكرت مواقع إسرائيلية إن الرقابة العسكرية الإسرائيلية فرضت حظرا على نشر معلومات حول الحادثة.

من جانبها أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن استهداف دبابة ميركافا بقذيفة (RPG) توغلت في محيط ملعب أبو رجيلة بمنطقة خزاعة شرق خانيونس ، وأن مقاتلوها اشعال النيران فيها.

وتُواصل فصائل المقاومة في قطاع غزة، معركة الدفاع عن الشعب الفلسطيني والمقدسات، ضمن معركة "طوفان الأقصى"، والرد على جرائم ومجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في القطاع.