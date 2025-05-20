لأول مرة.. سفيرة فلسطين تقدم رسالة تعيينها لرئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية

وطن: في سابقة دبلوماسية تاريخية، قدمت الدكتورة أمل جادو شكعة ، سفيرة دولة فلسطين لدى بلجيكا ولوكسمبورغ والاتحاد الاوروبي، رسالة تعيينها الرسمية إلى كل من أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت عصر اليوم في مبنى أوروبا التابع للمجلس الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وجرت مراسم التسليم في تمام الساعة الخامسة مساءً، بحضور كبار المسؤولين من الأمانة العامة للمجلس، والمفوضية الأوروبية، وهيئة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي.

وتلت المراسم الرسمية حفل استقبال مختصر ضم رؤساء المؤسسات الأوروبية، وعددًا من أعضاء طواقمهم، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى من الاتحاد الأوروبي.

وتعد هذه المناسبة المرة الأولى التي يتم فيها تسليم رسالة تعيين سفير فلسطين لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي بهذا المستوى، وهو ما يُعد خطوة متقدمة في ترسيخ العلاقات الدبلوماسية بين دولة فلسطين والاتحاد الأوروبي.

وقد أعربت الجهات الأوروبية عن ترحيبها بهذه الخطوة، التي تؤكد التزام الطرفين بتعزيز الحوار والتعاون المشترك في القضايا السياسية والاقتصادية والإنسانية ذات الاهتمام المتبادل.