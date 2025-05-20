6 إصابات برصاص المستوطنين غرب رام الله

وطن: أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الثلاثاء، برصاص مستوطنين هاجموا على بلدة بيتللو غربي رام الله بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية أن مجموعة من مستوطني مستوطنة "حلميش" هاجمت منطقة "الظهر" على أطراف بلدة بيتلو بمساندة قوات الاحتلال الإسرائيلي التي وفرت لها الحماية.

وأطلق المستوطنون النار باتجاه المنازل، ما أدى لإصابة 6 إصابات بالرصاص الحي، بينها إصابتان وصفتا بالخطيرة.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المدمع، واعتدت بالضرب على عدد من المواطنين، ما أدى لوقوع إصابات بالاختناق ورضوض.

وأعلنت وزارة الصحة وصول 3 إصابات برصاص الاحتلال إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله من بلدة بيتللو، بينها إصابة حرجة في البطن.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أعاقت عمل طواقم الإسعاف الفلسطينية، ومنعتها من الوصول إلى المصابين.