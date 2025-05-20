حماس: لا مفاوضات حقيقية منذ السبت ونتنياهو يُحاول تضليل العالم

وطن: أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو "يُحاول تضليل الرأي العام العالمي" باستمرار تواجد الوفد الإسرائيلي المرسل إلى العاصمة القطرية "الدوحة".

وقالت حركة "حماس" اليوم الثلاثاء، إن الوفد الإسرائيلي يفتقر لأي صلاحية للتوصّل إلى اتفاق.

وأردفت: "التظاهر الكاذب بالمشاركة في العملية التفاوضية، محاولة مكشوفة من نتنياهو لتضليل الرأي العام العالمي".

أوضحت: "يواصل (نتنياهو) تمديد إقامة وفده يومًا بيوم دون الدخول في أي مفاوضات جادة، حيث لم تُجرَ أي مفاوضات حقيقية منذ يوم السبت الماضي".

ونبهت إلى أن تصريحات نتنياهو بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، "محاولة لذر الرماد في العيون، وخداع المجتمع الدولي، حيث لم تدخل حتى الآن أي شاحنة إلى القطاع، بما في ذلك تلك الشاحنات القليلة التي وصلت معبر كرم أبو سالم ولم تتسلّمها أي جهة دولية".

وأكملت: "تصعيد العدوان الصهيوني والقصف المتعمد للبنية التحتية المدنية، وارتكاب المجازر الوحشية بحق الأطفال والنساء، بالتزامن مع الإفراج عن الأسير عيدان ألكسندر، وخلال وجود الوفود في الدوحة، يفضح نوايا نتنياهو الرافضة لأي تسوية ويكشف تمسّكه بخيار الحرب والدمار".

وحمّلت "حماس"، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن إفشال مساعي التوصّل لاتفاق، في ضوء تصريحات مسؤوليها الواضحة بعزمهم مواصلة العدوان وتهجير أبناء شعبنا من أرضهم، في تحدٍّ صارخ لكل الجهود الدولية.

واستطردت: "إزاء هذا التعنّت، فإن اتساع دائرة المواقف الدولية الرافضة للعدوان والحصار، وآخرها من عدّة دول أوروبية، يُعدّ إدانة جديدة لسياسات الاحتلال ودعمًا متزايدًا لمطالب شعبنا العادلة".

وثمّنت حركة "حماس"، جهود الوسطاء. مؤكدة استمرارها في التعامل الإيجابي والمسؤول مع أي مبادرة توقف العدوان، وانسحاب الاحتلال، ورفع الحصار، وإدخال المساعدات، والبدء بإعادة إعمار قطاع غزة.