جامعة القدس و"إنجاز فلسطين" توقعان مذكرة تفاهم لدعم الطلبة في الريادة والإبداع

وطن: وقّعت جامعة القدس مذكرة تفاهم مع مؤسسة "إنجاز فلسطين"، مثلها أ.د. عماد أبو كشك، ومن جانب المؤسسة الأستاذة رانيا قطينة، وذلك بحضور رئيس الجامعة أ.د. حنا عبد النور وعدد من نوابه.

وتهدف المذكرة إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجالات الريادة والإبداع، ودعم الشباب الفلسطيني.

وأكد أ.د. أبو كشك حرص الجامعة المتواصل على تطوير مهارات الطلبة واستثمار طاقاتهم بما يعزز تميزهم وإبداعهم، مشيرًا إلى أهمية تمكينهم من إدارة مشاريعهم الخاصة من خلال التدريب العملي والتأهيل المهني.

وأعرب أ.د. أبو كشك عن سعادته بهذه الشراكة التي وصفها بالاستراتيجية، لما تحمله من فرص لتعزيز قدرات الطلبة الريادية، وتمكينهم من مواجهة التحديات بإرادة ومعرفة.

من جهتها، أعربت الأستاذة رانيا قطينة عن اعتزازها بالشراكة مع جامعة القدس، واصفةً إياها بأنها "في الطليعة من حيث رسالتها الأكاديمية والوطنية، وريادتها في تمكين الشباب الفلسطيني".

وأضافت: "توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار سعينا المشترك لتعزيز قدرات الشباب، لا سيما في مدينة القدس، التي يواجه شبابها تحديات متفاقمة على مختلف الأصعدة".

وتسعى هذه المذكرة إلى تطوير المهارات العلمية والعملية لدى الطلبة والخريجين، بما يمكّنهم من التميز في مسيرتهم المهنية والاندماج بفاعلية في سوق العمل. كما تركز على تنمية مهارات التفكير النقدي، وحل المشكلات، والتواصل الفعّال، والعمل الجماعي، إلى جانب تشجيع روح المبادرة والإبداع.

وتشمل المذكرة كذلك بناء كفاءات الطلبة في مجالات ريادة الأعمال والمعرفة المالية، وتوفير فرص للتدريب العملي والتواصل المباشر مع خبراء ومتخصصين، مما يسهم في صقل مهاراتهم وبناء شبكة علاقات مهنية داعمة.