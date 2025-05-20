البنك الإسلامي العربي يعقد اجتماعه العادي التاسع والعشرين للهيئة العامة

وطن: عقد البنك الإسلامي العربي اجتماعه السنوي العادي التاسع والعشرين للهيئة العامة لعام 2024 في مقر إدارته العامة في حي الماصيون بمدينة رام الله، بحضور السيد رشدي الغلاييني، رئيس مجلس الإدارة، والمدير العام الأستاذ هاني ناصر، ود.محمد حنيني رئيس هيئة الرقابة الشرعية في البنك ومدير الادارة المالية السيد ميسرة سلامة وممثلي مسجل الشركات وسلطة النقد الفلسطينية وهيئة سوق رأس المال وبورصة فلسطين، إضافة إلى شركة ارنست ويونغ مدقق حسابات البنك والمستشار القانوني للبنك شركة اتقان، وعدد من المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة ،والإدارة التنفيذية في البنك، وقد بلغت نسبة الحضور من حملة الأسهم نحو 85.96% .

وفي كلمته، قال السيد رشدي الغلاييني، رغم الظروف الاستثنائية التي مر بها شعبنا الفلسطيني خلال عام 2024، فإن البنك الإسلامي العربي واصل أداءه بثبات ومرونة، محققًا نتائج إيجابية تعكس قوته المؤسسية ومتانة وضعه المالي. حيث بلغ صافي أرباح البنك بعد الضريبة والمخصصات حوالي 1.121 مليون دولار، حيث قام البنك بقيد المخصصات الوافية والمتحفظة نظرا للظروف الراهنة الصعبة التي نمر بها في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما تجاوزت الموجودات 1.7 مليار دولار، وودائع العملاء 1.4 مليار دولار، فيما بلغت قيمة التمويلات المباشرة حوالي 1.1 مليار دولار، حيث أن هذه المؤشرات المالية هي ثمرة نهج حذر ومهني اعتمد سياسة تحوط فعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة.

وأضاف الغلاييني، أن البنك ملتزم برؤيته الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق النمو المستدام، من خلال المضي قدمًا بالتوسع في الحلول المصرفية الرقمية، وتعزيز الابتكار في المنتجات والخدمات، وتبني تقنيات حديثة تعزز الكفاءة التشغيلية، بما يتماشى مع متطلبات السوق المتغيرة وتوسيع الشراكات مع الأطراف والمؤسسات ذات العلاقة، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام فئات المجتمع المختلفة. كما يولي البنك أهمية متزايدة للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، من خلال تنفيذ برامج مؤسسية تستهدف التعليم والصحة، وتمكين الفئات المهمشة، إلى جانب تطوير بيئة عمل داخلية داعمة للتميّز والابتكار بما يضمن استدامة الأداء المؤسسي وتحقيق قيمة مضافة للمجتمع والاقتصاد الفلسطيني والمساهمين على حد سواء.

من جهته، أكد المدير العام الأستاذ هاني ناصر أن البنك واصل تعزيز مكانته السوقية، حيث بلغت حصته في التمويلات المباشرة نحو 9.3%، على جانب ودائع العملاء 7.6%، وعلى صعيد الموجودات حوالي 7%، مما يعكس الثقة المستمرة من قبل العملاء والشركاء، وأشار ناصر إلى أن البنك قدّم خلال العام مجموعة من الخدمات البنكية الرقمية والتمويلية التي صُممت لتلبية احتياجات الأفراد والشركات، مثل تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، وتوسيع شبكة القنوات الإلكترونية، وإطلاق خدمات الدفع الفوري والتحويلات السريعة، إلى جانب البرامج التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بما يعزز من قدرته التنافسية في القطاع المصرفي الفلسطيني ويسهم بشكل مباشر في تعزيز الشمول المالي والوصول إلى مختلف فئات المجتمع.

وأضاف بأن البنك يضع العملاء في صلب أولوياته، عبر تطوير تجربة مصرفية متكاملة وآمنة، تدعم التحول نحو مجتمع رقمي أقل اعتمادًا على النقد، وترسخ ثقافة الادخار والاستخدام المسؤول للخدمات المالية.

وقد صادقت الهيئة العامة على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية المدققة لعام 2024، وتمت إعادة تعيين شركة إرنست ويونغ كمدقق خارجي للسنة المالية 2025، كما تم ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة الى ذلك شهد الاجتماع انتخاب مجلس إدارة جديد في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة وتوسيع قاعدة الخبرات المتخصصة ضمن مجلس الإدارة.