إبداع العصفور يحلق بالتعلم: نشاط تعليمي فني يعزز مهارات الأطفال العاطفية والاجتماعية

وطن: في مشهد تفاعلي ينبض بالحياة والأمل، نفّذ مركز إبداع المعلم بالشراكة مع ملتقى إبداع المعلم – النصيرات، نشاطاً تعليمياً فريداً من نوعه استهدف طلاب الصف الثاني، وذلك ضمن برنامج التعلم العاطفي الاجتماعي، حيث قادت الأستاذة فاطمة الأطفال في درس اللغة العربية بعنوان "الحرية أجمل" من خلال أنشودة "العصفور" في أجواء مفتوحة بين الطبيعة والأنغام.

استهدف النشاط 22 طفلاً تتراوح أعمارهم حول السابعة، حيث غنى الأطفال بحرية وتفاعلوا بشكل لافت، ما ساهم في تعزيز فهمهم لقيمة الحرية ومفردات الدرس، بأسلوب فني يرتكز على الإدماج العاطفي والتربوي. ورافق الفريق النفسي هذا النشاط، مما أسهم في تيسير العملية التعليمية وجعلها أكثر شمولية وفعالية.

وأكد الدكتور سعيد نبهان، مدير الملتقى، أن هذا النوع من الأنشطة التعليمية يكتسب أهمية مضاعفة في ظل ما يعيشه الأطفال من ضغوط نفسية بسبب ظروف الحرب، مشدداً على ضرورة دمج التعلم العاطفي الاجتماعي في العملية التربوية لتعزيز مهارات الطلبة الأساسية وتمكينهم من التعبير عن مشاعرهم بطريقة صحية وآمنة.

وعبّرت الطفلة أرين (7 سنوات) عن سعادتها قائلة: "أحببت أغنية العصفور وغنّيت بصوت عالٍ مع أصدقائي. شعرت أني طليقة كالعصفور!".

ويأتي هذا النشاط في إطار سعي مركز إبداع المعلم لتطوير أدوات تعليمية إبداعية تعزز من قدرات الأطفال العاطفية والمعرفية، وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة للتعلّم في بيئة محفزة وآمنة.