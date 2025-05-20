حمدي فرّاج يكتب لوطن: من عامود السحاب الى عربات الجدعون ... الطريق غير سالك

ما زالت إسرائيل نتنياهو بن غفير سموترتش ، تواصل صعود الشجرة ، شجرة الإبادة و القتل و التدمير و التجويع في قطاع غزة ، شجرة "عربات جدعون"معتقدة بذلك انها تنهي الشعب الفلسطيني و مقاومته ، غير مدركة لحقيقة كنه هذا الصراع ، و حقيقة كنه هذا الشعب . مئة عام ، و هذا الصراع يتدحرج ، و تتدحرج معه أدوات نضاله ، حتى و صلنا الى السابع من أكتوبر "الذي لم يأت من فراغ" ، و هي الجملة المفتاحية الحكيمة التي أطلقها أمين عام الأمم المتحدة ، فجرّموه و اعتبروه معاديا للسامية.

الحكومات التي سبقت ، بما فيها العمالية او الليبرالية ، رابين ، بيرس ، باراك ، أولمرت ، مائير ، و اليمينية المتشددة العقدية ، بيغن ، شامير ، شارون ، بينيت ، و نتنياهو ، لم يفعلوا شيئا لكي يتجنبوا السابع من أكتوبر ، لم يعطوا الفلسطينيين الحد الأدنى من حقوقهم السياسية ، رغم جنوح قيادتهم التاريخية الوحيدة "أبو عمار، حبش ، حواتمة" لقبول مثل ذاك الحد المتدني ، لم يكن لدى الفلسطينيين في الداخل و الخارج أي صواريخ او أسلحة ، لكنهم امتشقوا الحجر في انتفاضتهم الأولى ، لم تكن حماس و لا الجهاد قد انبلجتا بعد.

اليوم ، و منذ نحو عشرين شهرا ، يحاولون القضاء على حماس ، بالقضاء على الشعب في غزة ، مرة بالقنل المباشر ، و مرة بالتجويع و مرة ثالثة بالتنزيح و التهجير و الترحيل.

وبلا أدنى شك ، فإن لنا يدا مكسورة او مشعورة مغلولة ، و قلبا مجروحا ، جراء ما يفعلونه في غزة ، و هذا ما يؤلم الشعب الفلسطيني كله ، صبيحة كل نهار جديد ، بلا أي جديد ، و حلول ليل بهيم مفعم بالدم و الخوف ، لكن من قال ان إسرائيل ليست لها أياد تؤلمها ، و قلب منفطر ، و عقل ضل طريق الأمان و الخلاص ، و بصعودها المتواصل على تلك الشجرة ، عربات الجدعون ، و ذبح ارض غزة بعد ذبح الاف اطفالها و نسائها و شيوخها ، سيتسنى لأي كان من أصدقائها ، الامريكان و الأوروبيين و العرب الخانعين ، انزالها عن شجرة جدعون . لقد احتليتم غزة في عام 1967 و قبلها في عام 1956 ، ثم "تحررت" في عام 1993 "غزة و أريحا أولا" ، لكنكم حاصرتموها بعد فوز حماس في عام 2007 ، برا و بحرا و جوا ، مما اضطرها الى حفر الاف الانفاق للحصول على الطعام و الشراب و السلاح ، فالشعب في غزة كباقي الشعوب المستعمرة ، من حقه مقارعة المحتل ، و يختزن في مكوناته تاريخا بعيدا و قريبا حافلا بالمقاومة و المقاومين ، إنه ليس قطيع غنم همه الأول و الأخير الحصول على العلف . إسألوا شارون و ديّان مطلع السبعينيات ، إسألوا رابين مطلع التسعينيات ، و لا تسألوا نتنياهو عن ستة حروب خاضها منذ 2008 ؛ الرصاص المصبوب ، عامود السحاب ، الجرف الصامد ، صيحة الفجر ، حارس الاسوار ، الفجر الصادق ، السيوف الحديدية ، أو حرب الصحوة و عربات جدعون.