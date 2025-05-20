زيارة وفد دير جرير لـ”كهرباء القدس”: إشادة بالجهود وخطوات نحو تطوير الشبكة

وطن: استقبل الدكتور المهندس ثائر جرادات، مدير فرع شركة كهرباء محافظة القدس في محافظة رام الله والبيرة، وفداً من أهالي بلدة دير جرير، ضم كلاً من السيد فتحي حمدان، رئيس المجلس القروي، والسيد عبد الغفار حمادنة، رئيس لجنة إعمار المدرسة الجديدة، والمهندس جودة معالي، عضو المجلس القروي.

وجاءت هذه الزيارة في إطار تعزيز الشراكة والتواصل المستمر بين شركة كهرباء محافظة القدس والمجتمع المحلي، حيث عبّر الوفد عن بالغ تقديره للجهود المبذولة من قبل الدكتور جرادات وكوادر الفرع في خدمة أهالي القرية وتلبية احتياجاتهم، متمنين له دوام النجاح في مسيرته المهنية والعلمية.

وتخلل اللقاء نقاشٌ حول عدد من القضايا الحيوية المتعلقة بخدمات الكهرباء في دير جرير، من بينها طلبات توسيع الشبكة الكهربائية، وتحسين جودة التيار في الأحياء السكنية والمناطق البعيدة عن مركز البلدة.

وفي ختام اللقاء، عبّر الدكتور جرادات عن تقديره لهذه الزيارة ، مؤكداً التزام الشركة الدائم بتقديم خدمات متميزة وفق أعلى المعايير، وتعزيز البنية التحتية بما يتماشى مع احتياجات المشتركين ويسهم في استقرار وتطور المجتمعات المحلية.