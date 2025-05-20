السفير الأمريكي السابق في سوريا يكشف دوره في إخراج الشرع من "عالم الإرهاب" إلى "عالم السياسة "

وطن: تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، مع مقطع من محاضرة للسفير الأمريكي الأسبق في الجزائر وسوريا، روبرت فورد، نُشرت مطلع مايو/أيار الجاري وتحدث فيها عن لقاء جمعه برئيس الادارة الحاكمة في سوريا أحمد الشرع المكنى أبو محمد الجولاني، بعد أن دعته مؤسسة بريطانية غير حكومية إلى المساعدة في إخراج الشرع من "عالم الإرهاب" إلى عالم السياسة التقليدية.

وقال فورد في محاضرة نشرها مجلس بالتيمور للشؤون الخارجية عبر قناته على يوتيوب قبل أسبوع وأشار إلى أن المحاضرة أُلقيت في 1 مايو/أيار الجاري: "ابتداء من عام 2023، دعتني مؤسسة بريطانية غير حكومية، متخصصة في حل الصراعات، من أجل مساعدتهم في إخراج هذا الشاب (يُشير إلى صورة الشرع حين كان عضوا في تنظيم القاعدة) من عالم الإرهاب وإدخاله إلى عالم السياسة التقليدية".

وأردف الدبلوماسي الأمريكي السابق قائلا: "وعلي أن أخبركم أنني في البداية كنت مترددا جدا بالذهاب وتخيلت نفسي مرتديا بدلة برتقالية والسكين على رقبتي، لكن بعد أن تحدثت إلى عدد من الأشخاص الذين خاضوا التجربة وأحدهم قابله (الشرع) شخصيا قررت أن أجرب حظي".

وتابع فورد قائلا: "عندما التقيته للمرة الأولى، حين كان اسمه الحركي الجولاني لكن اسمه الحقيقي الذي لم يكشف عنه إلا بعد السيطرة على دمشق في ديسمبر/ كانون الأول الماضي قبل حوالي 5 أشهر هو أحمد الشرع، جلست بجانبه بمثل قربي الآن إلى روي (رئيس مجلس بالتيمور) وقلت له باللغة العربية: خلال مليون سنة لم أكن أتخيل أنني سأكون جالسا بجانبك... ونظر إلي وتحدث بنبرة ناعمة قائلا: ولا أنا".

وأشار فورد إلى أنه أجرى مع الشرع حوارا "سلسا" وقال إن ما لفت نظره خلال اللقاء أن الشرع (أبو محمد الجولاني حينها) "لم يعتذر عن العمليات الإرهابية في العراق وسوريا" لكنه قال إن "التكتيكات والقواعد التي كان يتبعها في العراق لا تصلح عندما تحكم 4 ملايين شخص (في إدلب)".

وتفاعل عدد من مستخدمي منصة "إكس"، تويتر سابقا، مع المقطع وتم تداوله بشكل واسع على مدار اليومين الماضيين.