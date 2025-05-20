بروقين وكفر الديك تصرخان وحيدتان.. وعجزنا فلسطينيا عن التصدي لجرائم الإحتلال

كتب: نعيم حرب

- عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

ضمن سياسة الحكومة الإسرائيلية ، حكومة المستوطنين في الضفة الغربية، وما عرف مؤخرا بسياسية الحسم القائمة على نهب الأرض وتكثيف الاستيطان والقتل والاعتقال والإخضاع التي بدء يمارسها جيش الإحتلال وقطعان المستوطنين منذ حوالي ثلاثة أعوام في شمال الضفة الغربية، وما جري على يد جيش الاحتلال في نابلس وطوباس وجنين و طولكرم وقلقيلة واريحا، واليوم يعاد ذات المشهد وبطريقة أبشع في محافظة سلفيت التي يحاصرها الاستيطان وتخنقها البوابات الحديدية والحواجز ، ويمارس المستوطنون شعائرهم القائمة على طرد الفلسطينيين من ارضهم وإقامة مستوطنة لهم عليها بحماية الجيش ودعم الحكومة وعجز المجتمع الدولي عن كبح جماح هذه العصابة المارقة، لهذه السياسات والافعال الاجرامية.

لليوم السادس على التوالي ما زال الاحتلال ومستوطنوه يمعنون قتلا وتخريبا وترويعا وحصارا في بلدتي بروقين وكفر الديك، والتي ارتقى بها شهيدا رفض الذل والإهانة ، ولم يصبر على بطش الجيش ليقتل بدم بارد بعد اعتقاله، علما أن بلدتي بروقين وكفر الديك تتعرضان لهجمة شرسة وقتل وتجويع وحصار وسرقة أموال وتخريب ممتلكات وكل اشكال التنكيل التي مورست عليهم بسادية لا مثيل لها في التاريخ.

‎‎‎‎‎‎‎في محافظة أصلا يخنقها الحصار والاستيطان وهي الأكثر كثافة بالاستيطان من بين محافظات الوطن، ويجثم على أرضها 24 مستوطنة و10 بؤر استيطانية، وتمزق أراضيها الشوارع الخاصة بالمستوطنين في الوقت الذي يوجد في المحافظة 18 تجمع سكاني فلسطيني ويقدر عدد سكانها الفلسطينيين في المحافظة لعام 2025 حوالي 90 ألف نسمة، وهو يقارب عدد سكان المستوطنات المقامة على أراضي محافظة سلفيت ،وبذلك تكون سلفيت هي المحافظة الأولى التي يتفوق بها عدد سكان المستوطنات وعدد التجمعات الاستيطانية ،على تلك الفلسطينية في محاولة لتغير الواقع الجغرافي والديمغرافي.

– يا وحدنا يا وحدنا _ صرخة مدوية نسمعها عند كل حملة مسعورة يقوم بها جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه على كل مخيم وقرية وبلدة ومدينة، واخرها صرخة بروقين وكفر الديك. إن ما يجري في بروقين وكفر الديك ما هو الا تجربة قد تنساق على كافة قرى وبلدات المحافظة وبعدها تعمم التجربة على بقية المحافظات، فاليوم بروقين كفر الديك وغدا دير بلوط غربا وبعد غد ياسوف شرقا ،وهكذا سياسة الاستفراد وخلق معازل تمكنهم من احكام السيطرة والقتل والسرقة ونهب الأرض والتجويع والحصار الخانق.

إن الذي يقود هذا العمل المتطرف هو الفاشي سموتيريش وبن غفير الذي عقد جلسة لأعضاء الكنيست في المستوطنة المقامة على أراضي بروقين ، في رسالة واضحة لدعم المستوطنين الذين يعيثون فسادا على الشوارع وفي الجبال والقرى، ويقومون بحرق سيارات العمال، وبالرغم من كل ذلك لم نسمع اية إجراءات من شانها ان تخفف عن معاناة الناس وتمكنهم من الصمو، نعم هي جهود ذاتية شعبية يقوم بها الأهالي للدفاع عن حياتهم وممتلكاتهم وأهلهم بصدورهم العارية وصبرهم وتلاحمهم مع بعضهم البعض قدر ما استطاعوا. اليس حريا بكل أهالي المنطقة الذاهبين الى كفر الديك وبروقين أن يقوموا بكسر الحصار ووقف بطش هذا الاحتلال، ام ان الاحتلال قد نجح في سياسة الفصل والاستفراد، وما اشبه اليوم بالبارحه ،حيث تم تهجير مخيم جنين بعد ان بقي وحيدا يقاوم، ولاحقا مخيمي طولكرم ونور شمس و طوباس وطمون ومخيم الفارعة والحبل على الجرار …فهل فقد شعبنا الفلسطيني حاجته الى التضامن الذاتي الفلسطيني الشعبي والجماهيري قبل المناداة ان يتضامن معنا العالم وشعوبه الحرة.

اليوم قبل الغد مطلوب وحدة وطنية ميدانية شعبية وجماهيرية قائمة على الدفاع عن وجودنا صفا واحدا، تعمل على افشال مخططات الاحتلال ، الأمر الذي لا يمكن ان يتم بالتمني، بل بالإرادة المقرونة بالعمل الجماعي الشعبي والرسمي، فالكل بات مهدداً تحت سكين الاحتلال ، وواهم من يعتقد ان الاحتلال ورصاصه يفرق في القتل والابادة والاخضاع. وحدتنا الوطنية والقائمة على تبني استراتيجية نضالية كفاحية يجمع عليها الكل الفلسطيني وتكون لها قيادة وطنية موحدة تخوض العمل في الميدان ،وتوجه النضال الفلسطيني هي الحل الوحيد للمواجهة ، وسواها فلن نحصد سوى مزيد من التشرذم والفرقة لصالح الاحتلال.