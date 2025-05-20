في اعتراف صريح اثار عاصفة من الانتقادات .. يائير غولان يعترف: اسرائيل تقتل الأطفال في غزة كهواية

رام الله - وطن: أطلق زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيليين يائير غولان صباح اليوم تصريحات اثارت عاصفة سياسية داخل الاحتلال، بعد ان اتهم جيش الاحتلال بقتل الأطفال في غزة كهواية.

وقال غولان ان "إسرائيل تتجه لأن تصبح دولة منبوذة بين الأمم".

واضاف غولان في اعتراف رسمي ان "الدولة الطبيعية لا تخوض حربا ضد مدنيين ولا تقتل الأطفال كهواية ولا تضع لنفسها هدف تهجير سكان"

وتابع غولان ان "الحكومة مليئة بأشخاص تتملكهم مشاعر الانتقام ولا أخلاق لديهم وهي عاجزة وتشكل خطرا على وجودنا".

هذه التصريحات اثارت ردود فعل عاصفة داخل الاحتلال، فقد هاجم وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر غولان قائلا ان "تصريحات يائير غولان ضد إسرائيل وجيشها لا تغتفر وستكون وقودا لنار معاداة السامية"

بينما قال وزير الأمن القومي بن غفير "هواية يائير غولان الوحيدة هي الافتراءات الدموية المعادية للسامية ضد دولة إسرائيل"

من جانبه قال عضو مجلس الحرب السابق بيني غانتس "أدعو يائير غولان إلى التراجع والاعتذار لمقاتلي الجيش الإسرائيلي عن تصريحاته المتطرفة والكاذبة"، مضيفا "إسرائيل لا تقتل الأطفال كهواية ويائير غولان كاذب ويعرض حرية جنودنا للخطر أمام المحاكم الدولية"

اما وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومي كرعي فقد وصف يائير غولان بالإرهابيالذي يحاول عرقلة تحقيق أهداف الحرب ويهدد أمن جنودنا

اما وزير الحرب يسرائيل كاتس قال "من شبه إسرائيل بالنازية ويشوه سمعتها وجيشها خلال الحرب يجب نبذه".

بدوره قال زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان ردا على غولان "كل تصريح كاذب ضد جيشنا يضر جنودنا وأمن دولتنا"

اما رئيس وزراء الاحتلال السابق نفتالي بينيت ردًا على تصريحات يائير غولان فقد قال: "أدين كلامه، من يقتل الأطفال هو حماس".