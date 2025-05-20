كهرباء القدس والأوقاف تطلقان أول مشروع طاقة شمسية في مسجد عمر بن الخطاب ببيت ساحور: خطوة نحو الإستدامة

وطن: في خطوة ريادية نحو مستقبل أكثر استدامة ووعيًا بيئيًا، أطلقت شركة كهرباء محافظة القدس بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وبلدية بيت ساحور، مشروعًا نوعيًا لإنشاء وربط نظام طاقة شمسية في مسجد عمر بن الخطاب بمحافظة بيت لحم، بقدرة إنتاجية تصل إلى 30.8 كيلوواط.

وقد تم الانتهاء من كافة الأعمال الفنية والهندسية بعد إجراء الفحوصات الرسمية، ليتم تشغيل النظام بنجاح في الرابع من شهر شباط من العام الجاري.

ويهدف هذا المشروع إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وخفض تكاليف استهلاك الكهرباء الشهرية بشكل ملموس، مما يُسهم في دعم استدامة بيوت العبادة وتعزيز دورها البيئي والمجتمعي.

ويؤكد القائمون على المشروع أن هذه المبادرة ليست فقط استجابة لاحتياجات المسجد، بل نموذج يُحتذى به لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في خدمة المجتمع وتبني حلول الطاقة المتجددة.

من جهتها، شددت شركة كهرباء محافظة القدس على أن هذا المشروع يُجسد رؤيتها الاستراتيجية في دعم التحول للطاقة النظيفة، وخصوصًا في المؤسسات الدينية والتعليمية، لتكون منارات لا تضيء أرواح المؤمنين فقط، بل تُضيء الطريق نحو بيئة أفضل وأجيال أكثر وعيًا.