جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي شمال غزة

وطن: أعلن جيش الاحتلال، فجر الثلاثاء، مقتل أحد جنوده خلال معارك شمال قطاع غزة.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان رسمي، أنه تم السماح بنشر هوية الجندي القتيل، وهو الرقيب يوسف يهودا حيراك (22 عاما)، من كتيبة الهندسة القتالية 601، وقد أبلغت عائلته بالنبأ.

وتواصل كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إلى جانب فصائل المقاومة، التصدي لتوغلات قوات الاحتلال في مختلف محاور قطاع غزة، مؤكدة أنها تواصل إيقاع خسائر بشرية ومادية في صفوف جنود الاحتلال، في ظل استمرار ما تصفه بـ"حرب الإبادة الجماعية" التي يشنّها الاحتلال على القطاع.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجيش منذ بداية العدوان على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، فقد قتل أكثر من857 جنديا إسرائيليا، بينما أُصيب الآلاف بجراح متفاوتة.