الجامعة العربية الأمريكية تعلن حصول كلية الطب البشري على اعتماد الاتحاد الدولي للتعليم الطبي WFME

وطن: قال القائم بأعمال رئيس الجامعة العربية الأمريكية الدكتور براء عصفور، "إن اعتماد الاتحاد الدولي للتعليم الطبي WFME ليس مجرد شهادة تعلق على جدران المباني، بل هو تاج من الفخر لسنوات من العمل الدؤوب حيث بنيت أحلامنا لتكون منارة يحتذى بها للوصول للعالمية".

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الجامعة العربية الأمريكية حرم رام الله، أعلنت فيها عن الاعتماد الدولي لبرنامج دكتور في الطب البشري، بحضور كلا من، رئيس مجلس إدارة الجامعة العربية الأمريكية المؤسس الدكتور يوسف عصفور، ومستشار مجلس إدارة الجامعة الأستاذ الدكتور وليد ديب، ووزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتور سماح جبر، ومحافظ محافظة جنين الأستاذ كمال أبو الرب، ومعالي الوزير موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفين وعضو مجلس أمناء الجامعة، ورئيس المجلس الأعلى للإبداع الفلسطيني الأستاذ عدنان سمارة، ورئيس هيئة الاعتماد والجودة الدكتور معمر اشتيوي، ووكيل وزارة الصحة الدكتور وائل الشيخ، وممثل عن الدكتور سالم أبو خيزران رئيس مجلس إدارة مجموعة مستشفيات العربي الاستشاري، ورئيس المجلس الطبي الدكتور شوقي صبحة، ووزيرة الصحة السابق الدكتورة مي الكيلة، ونائب رئيس الجامعة لحرم رام الله الأستاذ الدكتور محمد آسيا، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور حازم خنفر، وعميد كلية الطب البشري في الجامعة الأستاذ الدكتور مالك زبن، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجامعة، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء، ووكلاء وزارات وعدد من السفراء، وعمداء كليات الجامعة، وطلبة كلية الطب البشري في الجامعة.

عصفور: رغم كل التحديات تمكنا من تحقيق انجاز عظيم

وأشار القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور براء عصفور في كلمته، رغم كل التحديات التي فرضت علينا كشعب فلسطيني، إلا أن كلية الطب البشري في الجامعة تمكنت من الحصول على اعتماد الاتحاد الدولي للتعليم الطبي WFME لمدة أربع سنوات كاملة، لتصبح الجامعة الأولى فلسطينيا التي تحقق هذا الإنجاز العظيم، الذي يعكس التميز الأكاديمي والالتزام بمعايير الجودة العالمية، والرؤية الثاقبة التي قادتنا إلى هذه اللحظة الفارقة.

وأوضح، أن هذا الاعتماد ليس الأول من نوعه للجامعة العربية الأمريكية، بل سبقته اعتمادات دولية لكلية طب الأسنان ADEE وكلية الهندسة APET، وستكون هناك خطوات جديدة في مسيرة طموحة نحو اعتماد كافة الكليات وبرامجها، وتعزيز مكانة الجامعة كصرح أكاديمي رائد على المستوى الدولي، متطرقا إلى الإنجازات التي حققتها الجامعة منذ تأسيسها عام 2000 والتي بدأت ب 270 طالبا وطالبة ودرجة علمية واحدة، لتكون الآن الجامعة منارة علمية كبيرة تحتوي على أنواع الدرجات الأكاديمية من دبلوم متوسط وبكالوريوس وماجستير ودبلوم عالي ودكتوراه، مؤكدا أن الجامعة وبالرغم من كل التحديات أثبتت أنها قادرة على المنافسة عالميا، وأثبتت كلية الطب البشري أنها تسري باتجاه مسيرة الجامعة وحصلت على العديد من الإنجازات.

وتابع القائم بأعمال رئيس الجامعة العربية الأمريكية الدكتور عصفور حديثه حول إنجازات كلية الطب البشري مشيرا إلى أبرزها، حصول الكلية على عضوية في الجمعية الدولية للتعليم الطبي بالمملكة المتحدة، لتكون أول كلية طب في فلسطين حاصلة على عضوية هذه الجمعية، وفوز اتحاد طلبة الطب البشري في الجامعة بجائزة أفضل نشاط تعليمي لبناء القدرات في إقليم الشرق الأوسط، وتأهل طلبة من الكلية في مسابقة خياطة الجروح العالمية، بالإضافة إلى إبداع الطلبة في التدريب السريري في جامعة أكسفورد على مدار سنتين متتاليتين مما أدى إلى جعل التدريب السنوي وبشكل مستمر تقديرا لمهارات الطلبة.

وبين الدكتور عصفور أن كلية الطب البشري في الجامعة تم تجهيزها بأحدث القاعات والمختبرات والأساليب التعليمية، لإيمان الجامعة بأن الاستثمار في التعليم هو استثمار في المستقبل، موجها رسالته إلى الطلبة قائلا لهم، "أنتم حملة مشعل التميز وسفراؤنا إلى العالم"، كما وجه رسالة إلى الكادر في كلية الطب قائلا لهم، "هذا الاعتماد هو تعهد بالمزيد من المسؤولية نحو مواصلة العطاء".

زبن: لقد سعينا إلى التميز بالتزامنا معايير الجودة وروح الريادة والتطوير المستمر

بدوره قال عميد كلية الطب البشري في الجامعة العربية الأمريكية الأستاذ الدكتور مالك زبن، "لقد سعينا إلى تميزنا ليس بما نقدمه من علوم ومعارف، بل بما نجسده من التزام بمعايير الجودة وروح الريادة والتطوير المستمر، فكلية الطب بيئة متكاملة لصناعة قادة في مجال الطب قادرين على مواجهة تحديات الواقع الصحي المعاصر، وكنا أول كلية فلسطينية تدرس بالمساقات المدمجة بطريقة ملهمة، وأول كلية تعزز التفاعل ما بين طلبتها ومكان العمل والمرضى".

وأضاف، "حرصنا على التكامل بين الجانب الأكاديمي والعملي، وانفتحنا على أحدث ما توصل إليه العلم، وأقمنا علاقات دولية مع العديد من الجامعات الدولية العريقة منها أكسفورد وداندي، وقمنا بتوفير بيئة تعليمية قائمة على البحث والابتكار، وأدخلنا التكنولوجيا المتطورة، وقمنا بتعزيز الشراكات مع وزارة الصحة والمجتمع المحلي ونقابة الأطباء والعديد من المستشفيات في فلسطين وخارجها"، مؤكدا أن كل هذا التميز توج بحصول الكلية على الاعتماد الدولي لالتزامنا بالمعايير العالمية وجودة مخرجاتنا التي تضاهي كبرى كليات الطب في العالم.



وأوضح الأستاذ الدكتور زبن، أن حصول كلية الطب البشري في الجامعة العربية الأمريكية على الاعتماد الدولي هو اعتراف بأن ما تقدمه الكلية من برامج تعليمية وما تملكه من كفاءات أكاديمية وما توفره من بيئة علمية وتدريب سريري، يوازي المعايير العالمية المعتمدة في تعليم الطب بل ويتفوق في بعض الجوانب.

وختم الأستاذ الدكتور زبن قائلا، " إن مستقبل الطب يحمل بين طياته آفاقا واعدة وتحولات كبيرة ستعيد تشكيل مفاهيم الرعاية الصحية التي نعرفها اليوم، ولكن هذا المستقبل يتطلب منا الاستعداد بالتعليم المستمر، والتفكير النقدي، وروح البحث والابتكار، وآن يظل الطبيب في قلب هذا التقدم".

الشيخ: هذا الإنجاز يعكس التزام الجامعة بجودة التعليم الطبي وتسير نحو تطوير برامجها الأكاديمية

من جهته، هنأ وكيل وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور وائل الشيخ الجامعة على حصول كلية الطب على الاعتماد الدولي، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز لا يمثل فقط نقطة تحول في مسيرة الجامعة، بل مفخرة وطنية وركيزة أساسية لبناء مستقبل أكاديمي وصحي أكثر تقدما واستقلالا رغم الظروف الاستثنائية والتحديات المستمرة التي يعيشها شعبنا تحت الاحتلال.

وأكد أن هذا الإنجاز يعكس التزام الجامعة بجودة التعليم الطبي وسلامة المرضى، وأنها تسير بخطى واثقة نحو تطوير برامجها الأكاديمية بما يتماشى مع أرقى المعايير الدولية، مشيرا إلى أن الاعتماد الدولي يرفع من مكانة الجامعة دوليا ويعزز ثقة المجتمع المحلي والقطاع الصحي بمخرجاتها، كما يمكن خريج البرنامج من التقدم للفرص الأكاديمية والمهنية في مختلف دول العالم وخاصة تلك التي تشترط اعتماد WFME

وأشار الدكتور الشيخ أن اعتماد برنامج دكتور الطب البشري في الجامعة خطوة كبيرة نحو توطين الخدمات الصحية والتعليم الطبي في فلسطين، ويقلل من الحاجة لإرسال طلابنا إلى الخارج، ويعزز من قدرتنا على بناء كوادر طبية مؤهلة داخل الوطن، ويساهم في سد الفجوة في الموارد البشرية الصحية، ويحقق مزيدا من الاكتفاء الذاتي من حيث الكفاءة والمهنية، موضحا أن توطين التعليم الطبي عالي الجودة يسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية ويضع سلامة المريض في صميم العملية العلاجية والتعليمية على حد سواء.

وأكد أن وزارة الصحة ملتزمة بتعزيز الشراكة مع مؤسسات التعليم الطبي في فلسطين، بتوفير بيئة تدريبة داعمة، وربط التعليم بالممارسة، والارتقاء بجودة الخدمات نحو نظام صحي آمن ومرن وشامل، يليق بالشعب الفلسطيني ويستجيب لاحتياجاته.

اشتيوي: الاعتماد يشكل محطة مفصلية في مسيرة التعليم الطبي في فلسطين

من جهته، أوضح الدكتور معمر اشتيوي رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة أن الاعتماد الدولي التي حصلت عليه كلية الطب البشري في الجامعة العربية الأمريكية يشكل محطة مفصلية في مسيرة التعليم الطبي في فلسطين، وهو اعتراف عالمي بجودة البرنامج الأكاديمي ومطابقته للمعايير الدولية المعتمدة في تعليم الطب على مستوى العالم، موضحا أن الاعتماد يفتح أمام خريجي الجامعة آفاقا واسعة لمواصلة التعليم والتدريب والتخصص، في أرقى المؤسسات الطبية الدولية ويؤهلهم لاجتياز امتحانات الترخيص العالمية مثل PLAB & USMLE ويمنحهم فرص ممارسة المهنة في العديد من الدول المتقدمة.

وأوضح أن الهيئة تنظر إلى هذا الإنجاز كنموذج يحتذى به في التميز الأكاديمي، ويعكس التزام الجامعة بمعايير الجودة في برنامج دكتور الطب البشري، وتطوير البيئة التعليمية، وتهيئة الكفاءات الطبية القادرة على خدمة الوطن والإنسانية بكفاءة ومسؤولية، مؤكدا استمرار الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة في دعم ومرافقة مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية في مسيرتها نحو الاعتمادات الدولية، كجزء من استراتيجية الهيئة لتعزيز جودة التعليم ورفع تنافسية الجامعات الفلسطينية على الساحة العالمية.

الطالبة فاتن: كليتنا تعمل لتهيئ أفضل وسائل العلم وتنتقي الطرق الأحدث فتجتاز حدود الزمكانية

من جانبها، قالت الطالبة في كلية الطب فاتن حماد، "نحن على يقين أن كليتنا تعمل جاهدة بكل طاقتها لتقدم لنا الأفضل، متحدية كل الصعاب وطامحة للقمة، ونحن طلبة الطب نؤمن بأن الكلية تقدم نهجا جديدا متكاملا بقدرات وفكر ومعارف علمية، وتهيئ أفضل وسائل العلم وتنتقي مناهج وطرق تعليم الأحدث، فتجتاز حدود الزمكانية لتثبت حضورها ومواكبتها لأحدث التطورات".

وأشارت إلى أن كلية الطب تسعى سنويا وتوفر لطلبتها فرصا استثنائية للانخراط والمشاركة في المدارس الصيفية لأفضل الجامعات البريطانية، ومن أبرزها جامعتي أكسفورد وداندي، موضحة أن حصول الكلية على الاعتماد الدولي سيفتح لطلبتها وخريجيها أبواب العالمية، محطما السياج من حول الطلبة ليسمح بالتحليق عاليا للوصول الى المستحيل.

وتخللت الفعالية، عرض فيلمين أحدهما تحدث عن إنجازات كلية الطب البشري في الجامعة منذ تأسيسها لغاية حصولها على الاعتماد الدولي، والآخر عرض رحلة التحضيرات من أجل الحصول على الاعتماد.