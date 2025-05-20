اتحاد نقابات المهن الصحية يعلن الاضراب عن العمل اليوم الثلاثاء في وزارة الصحة

وطن: أعلنت النقابات الصحية عن اضرابها عن العمل اليوم الثلاثاء في وزارة الصحة من الساعه الثامنة صباحا حتى الساعه الثانية عشرة بالاضافة الى الاضراب الشامل في كل من وزارة الزراعه، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الصناعه، وسلطة البيئة، وسلطة المياه، ووحدة الاعتماد والجودة ومؤسسة المواصفات والمقاييس للمهن الصحية المساندة مع عدم التواجد في اماكن العمل.

جاء ذلك بعد اجتماع عقده اتحاد نقابات المهن الصحية مساء أمس الاثنين، والذي ناقش خلاله الاضراب الحالي وافاقه في ظل عدم استجابة الحكومة للمطالب القانونية للموظفين في الوزارات والهيئات المختلفة المستمر اضرابهم منذ 100 يوم رغم من كل المناشدات والاتصالات التي تمت لحل موضوع الاضراب.

وأكد اتحاد نقابات المهن الصحية في بيان وصل وطن نسخة منه، على مطالب عدة منها دفع الرواتب كاملة لكافة موظفي وزارة الصحة، فالراتب حق مكفول بالقانون ولا يجوز للحكومة التلاعب فيه و توظيف الاعداد الكافية من الكوادر للمهن الطبية المساندة في وزارة الصحة، وكذلك البدء بدفع المستحقات المتأخرة لموظفي وزارة الصحة قبل عطلة عيد الاضحى المبارك، بالاضافة الى تنفيذ الاتفاقيات الموقعه مع الحكومة السابقة فورا ودون تأخير.

كما طالب اتحاد نقابات المهن الصحية،بضرورة تنفيذ علاوة طبيعة العمل للمهن الطبية المساندة في كافة الوزارات والمؤسسات اسوة بوزارة الصحة، وتنفيذ علاوة المخاطرة للمهن الطبية الميتندة في كل الوزارات والمؤسسات اسوة بوزارة الصحة، وتعديل الهيكلية لهم واعطاؤهم حقوقهم فيها كاملة غير منقوصه.

نص البيان: