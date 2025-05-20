50 شهيدا منذ فجر اليوم .. الاحتلال يحرق نازحين بمركز إيواء في غزة

رام الله - وطن: ارتكب الاحتلال مجازر فجر اليوم الثلاثاء، في شمال ووسط قطاع غزة، بعد قصفه مراكز إيواء للنازحين، ومنازل مأهولة بالسكان.

وقالت مصادر طبية في قطاع غزة ان 50 شهيدا هي حصيلة القصف الإسرائيلي على مدينة غزة وشمال ووسط القطاع منذ فجر اليوم، وهو رقم مرشح للزيادة.

وقالت مصادر طبية ، إن 13 شخصا، أغلبهم من النساء والأطفال، استشهدوا، جراء قصف الاحتلال، منزل عائلة أبو سمرة، شرق مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قالت مصادر محلية، إن 15 شخصا استشهدوا، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال، لنازحين داخل محطة راضي للبترول، غرب المخيم.

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وارتكب الاحتلال مجزرة بقصفه مدرسة موسى بن نصير، التي تؤوي نازحين في حي الدرج، شرق مدينة غزة، بعد سلسلة غارات عنيفة تسبب بدمار كبير في المنطقة.

وقالت مصادر طبية، إن 10شهداء، سقطوا في قصف المدرسة، والذي تم بواسطة طائرتين انتحاريتين على غرف النازحين.

وقال شهود عيان، إن النيران اندلعت في الغرف الصفية التي تكتظ بالنازحين، واحترق العديد منهم، في ظل انعدام وسائل الإنقاذ والإسعاف، وسمع صراخ المصابين في المكان.