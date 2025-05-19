القوات المسلحة اليمنية تعلن فرض حظر بحري على ميناء حيفا

وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الاثنين، بدء فرض حظر بحري على ميناء حيفا، في خطوة تصعيدية جديدة تأتي رداً على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ورفض الاحتلال الاسرائيلي وقف عملياته العسكرية ورفع الحصار عن القطاع.

وقالت القوات المسلحة، في بيان رسمي، إن قرار فرض الحظر يأتي بعد "نجاح العمليات السابقة في إيقاف العمل بميناء أم الرشراش"، مشيرة إلى أن ميناء حيفا أصبح اعتباراً من لحظة صدور البيان "ضمن بنك الأهداف العسكرية".

وحذّرت القوات المسلحة اليمنية الشركات التي تملك سفنًا في الميناء أو في طريقها إليه، من تجاهل هذا التطور، مؤكدة أن الإجراءات ستتصاعد ما لم يتوقف العدوان الإسرائيلي ويتم رفع الحصار المفروض على غزة.

وأضاف البيان أن "كافة العمليات العسكرية، بما فيها فرض حظر الملاحة الجوية والبحرية، ستتوقف فور إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورفع الحصار بالكامل".

تأتي هذه الخطوة في إطار الدعم المستمر، بحسب البيان، "للشعب الفلسطيني المظلوم ومقاومته"، في ظل ما وصفته القوات اليمنية بـ"جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي يوميًا في غزة".