الاحتلال يعتقل طفلا من بيت فجار جنوب بيت لحم ويقتحم اللبن الشرقية جنوب نابلس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، طفلا من بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت منزل المواطن مراد محمد طقاطقة واعتقلت نجله ثائر (17 عاما) بعد أن اعتدت عليه بالضرب المبرح.

وفي سياق اخر، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال تمركزوا وسط القرية وأجبروا أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز والصوت.