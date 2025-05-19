10 شهداء بينهم أم وأطفالها الستة في قصف للاحتلال على رفح ودير البلح

وطن: استشهد 10 مواطنين، بينهم 6 أطفال، مساء اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن ثلاثة مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى، جراء استهداف طائرة مُسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في منطقة المشاعلة جنوب دير البلح، وسط القطاع.

وأضافت أن أُما وأطفالها الستة استشهدوا، جراء استهداف الاحتلال خيمة تعود لعائلة كساب في مواصي رفح، جنوب القطاع، وقد جرى نقل جثامينهم إلى مستشفى ناصر في خان يونس.

وفي السياق ذاته، قصفت قوات الاحتلال مساء اليوم المولدات الكهربائية في المستشفى الأندونيسي شمال القطاع، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عنه بشكل كامل، الأمر الذي يهدد حياة الجرحى والمرضى داخله.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 53,486 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 121,398 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.