المقاومة تصعد عملياتها ضد الاحتلال في غزة وتوقع خسائر في صفوفه

وطن: أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مقاتليها فجروا أمس الأحد حقلًا من العبوات البرميلية، تم زرعه مسبقًا، مستهدفين رتلًا عسكريًا إسرائيليًا توغل في حي أبو هداف بمنطقة القرارة شمال شرق خان يونس.

وأشارت السرايا إلى أن طائرة مروحية إسرائيلية هبطت في موقع الاستهداف لإجلاء الجنود القتلى والجرحى.

وفي سياق متصل، أفادت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بتنفيذ كمين معقد يوم الجمعة الماضي ضد قوة إسرائيلية في منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا شمال القطاع، حيث استهدفت ثلاث آليات عسكرية بعبوتي "شواظ" وقذيفة "تاندوم"، أعقب ذلك اشتباك مباشر أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية، تلاه هبوط مروحيات لإخلاء المصابين.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار العملية البرية الإسرائيلية المسماة "عربات جدعون"، التي ينفذها جيش الاحتلال في عدة مناطق بقطاع غزة، في إطار عدوان يوصف بأنه حرب إبادة مستمرة.

وقد أعلن جيش الاحتلال عزمه شن هجوم واسع على مناطق خان يونس وبني سهيلا وعبسان، مطالبًا سكان هذه المناطق بإخلائها والتوجه إلى منطقة المواصي، واصفًا محافظة خان يونس بأنها "منطقة قتال خطيرة"، وفق ما جاء على لسان المتحدث العسكري للاحتلال أفيخاي أدرعي.