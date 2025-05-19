ضغوط أميركية على نتنياهو: "أنهوا الحرب أو سنترككم وحدكم"

وطن: نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، عن شخص وصفته بـ"المطّلع"، قوله إنّ رجال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "أخبروا إسرائيل ما مفاده أنّنا سنتخلى عنكم إذا لم تنهوا الحرب" في قطاع غزة.

وأضاف هذا المصدر أنّ رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، "قادر، من الناحية السياسية وكما في الماضي، على القيام بذلك، مع أغلبية كبيرة في الكنيست وإسرائيل، لكنه لا يملك الإرادة السياسية اللازمة" لذلك.

ويأتي ما ذكرته الصحيفة بعد أن قال نتنياهو إنّه "لا يمكن الوصول إلى نقطة المجاعة في غزة، لأسباب عملية ودبلوماسية"، مؤكداً في الوقت نفسه أنّ "إسرائيل تخطط للسيطرة على القطاع كله".

وبحسب "واشنطن بوست"، كان استخدام نتنياهو تعبير "خط أحمر" لوصف "المجاعة الجماعية المحتملة في غزة، وهو ما قد يكلّف إسرائيل دعم الولايات المتحدة"، في حين رأت وكالة "أسوشييتد برس" أنّه من غير الواضح ما إذا كان المقصود هو الوضع في غزة، أو احتمال فقدان الدعم.

وبينما أعلن الاحتلال إدخال عدد ضئيل من الشاحنات إلى غزة، هاجم "جيشه" خان يونس، جنوبي القطاع، عبر القصف والغارات الجوية، الأمر الذي "جعل لوجستيات إعادة إدخال الشاحنات أكثر صعوبةً بكثير"، كما أكد مسؤول إغاثة لـ"واشنطن بوست".

أما في قطاع غزة، فأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أنّ "أيّ مساعدات حقيقية لم تدخل إلى القطاع، في ظلّ الحصار الإسرائيلي المحكم والمجاعة المتفاقمة، منذ أكثر من 80 يوماً".

وفي حين يروّج الاحتلال لـ"سماحه بإدخال 9 شاحنات"، أوضح المكتب أنّها تحتوي على مكمّلات غذائية محدودة للأطفال، وهي من أصل 44,000 شاحنة كان يجب أن تدخل خلال 80 يوماً، ما يعني أنّها تمثّل ما لا يتجاوز 0.02% مما هو مطلوب.