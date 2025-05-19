نتنياهو يمثل مجددا أمام المحكمة للرد على تهم فساد

وطن: مثل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، للمرة الـ 32 أمام المحكمة المركزية في "تل أبيب"، للرد على تهم فساد موجهة إليه.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن نتنياهو مثل مجددا أمام المحكمة للرد على تهم الفساد الموجهة إليه.

وأضافت أن نتنياهو طلب من المحكمة اختصار مثوله أمام المحكمة اليوم وغدا لأسباب وصفها بالأمنية دون أن يحددها.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت جلسات استجواب رئيس وزراء الاحتلال.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".