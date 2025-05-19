بريطانيا وفرنسا وكندا تهدد باتخاذ "خطوات ملموسة" ضد "إسرائيل" إذا لم توقف هجومها وتوسيع عملياتها العسكرية في غزة

- المساعدات الإنسانية لغزة غير كافية وتتطلب استجابة فورية

- أكدت معارضتها توسيع المستوطنات في الضفة الغربية

- مصممون على الاعتراف بدولة فلسطينية كإسهام في تحقيق حل الدولتين

- إدانة دولية للغة التحريض والتهديد بالترحيل القسري في غزة

وطن: أعلن قادة بريطانيا وفرنسا وكندا، اليوم الاثنين، أنهم سيتخذون "خطوات ملموسة" إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري على قطاع غزة وترفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية.

وشدد قادة الدول الثلاث، في بيان مشترك، على معارضتهم بشدة توسيع "العمليات العسكرية" الإسرائيلية في غزة، مؤكدين أن مستوى المعاناة الإنسانية في غزة غير محتمل.

وأكدوا تصميمهم على الاعتراف بدولة فلسطينية كإسهام في تحقيق حل الدولتين، واستعدادهم للعمل مع الآخرين من أجل هذه الغاية.

وأكد البيان أن الإعلان الذي صدر بالأمس عن إسرائيل بالسماح بدخول كمية ضئيلة من الغذاء إلى قطاع غزة غير كافٍ على الإطلاق، وطالب الحكومة الإسرائيلية بوقف "عملياتها العسكرية" في غزة، والسماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وأن ذلك يجب أن يشمل التعاون مع الأمم المتحدة لضمان استئناف إيصال المساعدات بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.

وشدد البيان على أن رفض الحكومة الإسرائيلية تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية للسكان المدنيين أمر غير مقبول، وقد يشكل خرقاً للقانون الدولي الإنساني.

وأدان اللغة البغيضة التي استخدمها مؤخرا بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية، والتهديد المطروح بالترحيل القسري للمدنيين الذين يواجهون دماراً مروعاً في غزة، مؤكدا أن الترحيل القسري الدائم يُعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

وجاء في البيان: "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تواصل حكومة نتنياهو هذه الأفعال المشينة".

وأكد البيان رفض الدول الثلاث أي محاولات لتوسيع المستعمرات في الضفة الغربية، وأنه يجب على إسرائيل أن تنهي الأنشطة الاستعمارية غير القانونية التي تقوّض إمكانية قيام دولة فلسطينية، وأنها لن تتردد في اتخاذ خطوات إضافية، بما في ذلك إجراءات محددة.

وأشار إلى أن الدول الثلاث تدعم بقوة الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وقطر ومصر من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأكد أنه يجب على الجميع العمل على تنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين، وضمان الاستقرار الطويل الأمد في المنطقة.

ومنذ 2 آذار/ مارس الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للمواطنين.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 53,486 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 121,398 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.