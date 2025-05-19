شهيد ومصابين في انتهاكات للاحتلال في حولا وصربين جنوبي لبنان

وطن: استشهد شخص وجرح آخران، اليوم الاثنين، من جرّاء اعتداءات إسرائيلية استهدفت جنوبي لبنان.

وأفادت مصادر محلية، بارتقاء شهيد في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة حولا، بينما استهدفت غارة أخرى من طائرة مسيّرة إسرائيلية البلدة نفسها.

في سياقٍ متصل، أكدت وزارة الصحة اللبنانية إصابة شخصين من جرّاء غارة بطائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة صربين جنوب لبنان.

ووفق ما أفادت به المصادر، فإنّ الغارة وقعت في وادي العيون بين بلدتي صربين وبيت ليف.

وبالتزامن، قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أطراف بلدة كفرشوبا في جنوبي البلاد.

ويواصل الاحتلال انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في الـ27 من تشرين الثاني/نوفمبر 2024، من خلال قصفه المتكرّر للقرى اللبنانية في الجنوب والبقاع، إضافة إلى اعتداءات طالت الضاحية الجنوبية لبيروت، وإبقاء احتلاله للنقاط الـ5 في الجنوب.