غزة: 44 ألف شاحنة غائبة... وقطرة دعائية في بحر المجاعة

وطن: أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أنّ "أيّ مساعدات حقيقية لم تدخل إلى القطاع، في ظلّ الحصار الإسرائيلي المحكم والمجاعة المتفاقمة، منذ أكثر من 80 يوماً"، بينما يروّج الاحتلال لـ"سماحه بإدخال 9 شاحنات".

وفي بيان أصدره الاثنين، أوضح المكتب أنّ هذه الشاحنات تحتوي على مكمّلات غذائية محدودة للأطفال، وهي من أصل 44,000 شاحنة مساعدات من المفترض إدخالها خلال 80 يوماً.

في السياق نفسه، جدّد المكتب الإعلامي الحكومي تأكيده أنّ القطاع يحتاج يومياً إلى 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود.

"قطرة في بحر الاحتياجات العاجلة"

ويعني هذا أنّ ما مجموعه 44,000 شاحنة كان يجب أن تدخل خلال 80 يوماً، في حين أنّ ما سيدخل الاثنين لا يتجاوز 0.02% من هذا الرقم.

وإزاء ذلك، شدّد المكتب على أنّ هذه الشاحنات "لا تمثّل سوى قطرة في بحر الاحتياجات العاجلة، ولا تلامس الحدّ الأدنى من متطلبات الحياة" في القطاع.

كذلك، أشار المكتب في بيانه إلى أنّ الاحتلال يغلق جميع المعابر بصورة كاملة، و"يمنع إدخال ولو حبة قمح واحدة منذ نحو 3 أشهر، في سياسة تجويع ممنهجة تستهدف 2.4 مليون إنسان".

وحمّل المكتب الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الإنسانية المتواصلة، مطالباً بتحرّك عالمي دولي فوري لفتح المعابر، من دون قيد أو شرط، وإدخال الاحتياجات الإنسانية بصورة كاملة، قبل فوات الأوان.

يُذكر أنّ المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سبق أن حذّر، في بيان سابق الاثنين، من تفاقم مؤشرات المجاعة والانهيار الإنساني، مشدّداً على أنّ هذا الوضع هو "نتيجة مباشرة لسياسات ممنهجة يتّبعها الاحتلال ضدّ المدنيين في معيشتهم وأجسادهم".

وحذّر أيضاً من أنّ هذا الخنق المتعمّد الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي يسبّب تفشّي الجوع وسوء التغذية، وخصوصاً في أوساط الأطفال والمرضى وكبار السن.

وكان مكتب رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أعلن الموافقة على إدخال "كمية أساسية" من الغذاء إلى قطاع غزة.

وقال مكتب نتنياهو، بحسب ما نقل الإعلام الإسرائيلي، إنّه و"بتوصية من الجيش، وانطلاقاً من الحاجة العملياتية إلى التوسعة المكثّفة للقتال، ستُدخل إسرائيل كميةً أساسيةً من الغذاء، من أجل التأكّد من عدم تطوّر أزمة جوع في قطاع غزة"، على حدّ زعمه.

وجاء هذا القرار في ظلّ إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بدء عملية برية موسّعة، على مناطق شمالي وجنوبي قطاع غزة.