علي فيصل يحيي وفد البرلمانيين الإيطاليين المتضامنين على معبر رفح ويدعو البرلمانات للتحرك لوقف حرب الإبادة في غزة

وطن: حيّا نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ونائب رئيس الشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز علي فيصل وفد البرلمانيين الإيطاليين في وقفتهم التضامنية مع غزة أمام معبر رفح، مطالبين بوقف الحرب والإبادة، وإدخال المواد الغذائية، وإنقاذ حياة آلاف الأطفال الذين يموتون جوعاً.

ودعا فيصل جميع البرلمانات العربية والقارية والإسلامية والإقليمية والدولية لوقفات مماثلة للضغط على أمريكا وإسرائيل لوقف إطلاق النار، وإنهاء العدوان، وإدخال المواد الغذائية والطبية، وتقديم كل أشكال المساعدات لأبناء قطاع غزة.

كما حيا فيصل التحركات الشعبية التضامنية العربية والدولية مجدداً دعوته لمواصلتها على أوسع نطاق دفاعاً عن غزة وعن قيم العدالة والإنسانية.