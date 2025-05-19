بعد دعواته لتسوية غزة بالأرض.. "حماس": تصريحات سموتريتش اعتراف بجريمة إبادة جماعية تستوجب المحاكمة الدولية

وطن: وصفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بأنها تمثل اعترافًا صريحًا بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق سكان قطاع غزة، مؤكدة أن هذه التصريحات تكشف نية واضحة ومعلنة لاقتلاع السكان وتهجيرهم قسرًا ضمن سياسة ممنهجة من القتل والتدمير.

وقالت الحركة في بيان رسمي، إن ما جاء على لسان سموتريتش بشأن السعي لتدمير غزة بالكامل ودفع أهلها للهجرة، هو دليل جديد على الجريمة المستمرة التي يرتكبها الاحتلال، مشددة على ضرورة أن تُواجَه هذه التصريحات بإجراءات قانونية عاجلة من قبل المؤسسات الدولية المعنية بالعدالة، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

وطالبت "حماس" بتوثيق هذا الاعتراف الخطير، وفتح تحقيق دولي فوري لمحاسبة المسؤولين في حكومة الاحتلال عن سياساتهم الإجرامية، وفي مقدّمتهم سموتريتش، داعية المجتمع الدولي إلى عدم السماح بإفلاتهم من العقاب.

وكان سموتريتش قد صرح، في مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال مساء الإثنين، بأن "إسرائيل" ستواصل عملياتها العسكرية حتى تدمير كامل قطاع غزة، مضيفًا: "كما دمّرنا رفح، سنقوم بتسوية كل غزة بالأرض... كل منزل هو نفق محتمل".

وأضاف أن المساعدات الإنسانية سيتم مراقبتها بالطائرات المسيّرة، مهددًا بإطلاق النار فورًا في حال سيطرت "حماس" على أي شاحنة.