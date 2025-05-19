ملتقى خانيونس التعليمي يروي أصوات الأمل عبر التراث الفلسطيني في أسبوع العمل العالمي من أجل التعليم

وطن: نفذت جمعية مركز إبداع المعلم، بالشراكة مع ملتقى معسكر خانيونس التعليمي، فعاليات مميزة ضمن إطار (أسبوع العمل العالمي من أجل التعليم)، يوم الخميس الفائت 15 مايو 2025 حيث عبر أطفال غزة عن أصوات الأمل والحياة من خلال أنشطة فنية وتراثية نابضة بالتفاعل رغم الظروف الصعبة التي يمرون بها.

شارك أطفال من الصف الأول حتى الثالث في عرض فني رفعوا خلاله لافتات بأشكال متنوعة تحمل رسائل معبرة تعكس معاناتهم وأحلامهم، كما تفاعلوا مع أنشطة الرسم الحر والتلوين على البالونات. وفي ختام اللقاء، عبّر الطلاب عن أمنياتهم وأحلامهم باللغة الإنجليزية وكتبوها على البالونات، مما ساعدهم على التعبير عن مشاعرهم وإدارة ذاتهم، وهو ما انعكس إيجابياً على نشاطهم اليومي.

أشاد مدير الملتقى بالمتطوعين الذين يقدمون الدعم للأطفال من خلال أنشطة تهدف إلى بناء شخصية الطفل وتعزيز دوره الاجتماعي، بالإضافة إلى تطوير مهارات التحمل والتكيف مع الضغوط النفسية، وفق نظرية التعلم العاطفي الاجتماعي.

وأعربت المتطوعة أ. إنجي أبو عطوان عن سعادتها بالتقدم الذي حققه الأطفال وأسرهم، مشيرة إلى التغيرات الإيجابية التي شهدها الملتقى.

وقالت الطفلة "تنسيم": "أنا كتير مبسوطة إني رجعت لدراستي وكتبي وبشارك زملائي بالأنشطة والألعاب، ويارب توقف الحرب عشان نعيش حياتنا بأمان."

بدورها، أكدت والدتها أهمية المشاركة في هذه الأنشطة التي أثرت بشكل إيجابي على شخصية الطفلة، وأشادت بجهود الطاقم التعليمي وجمعية مركز إبداع المعلم في استمرار العملية التعليمية رغم ظروف الحرب، مقدمة شكرها لهم على دعمهم المستمر.

يجسد هذا الملتقى قدرة أطفال غزة على التمسك بالأمل والحق في التعليم حتى في أصعب الظروف، موجهين رسالة إنسانية للعالم بأن صوتهم لا يمكن أن يُكتم.