الاحتلال يجبر 3 عائلات مقدسية على هدم منازلها في وادي الجوز وصور باهر

وطن: أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، 3 عائلات مقدسية على هدم منازلها في صور باهر جنوب القدس المحتلة وفي وادي الجوز وسط المدينة.

وقال أحد أصحاب المنازل التي هُدمت أسامة دبش، لمحافظة القدس: "إننا نهدم منزلنا بأيدينا بسبب قرار سلطات الاحتلال هدم المنزل خلال أسبوعين".

وأضاف أنه يعيش في هذا المنزل من 45 عاما، وأنه اضطر إلى هدم جزء منه بحجة عدم ترخيص الجزء المبني، ما شكل عبئا نفسيا كبيرا علينا، نحن قرابة 32 شخصا، وقد نتج عن الهدم خروج أخي وابن أخي من المنزل والبحث عن أماكن أخرى للسكن.

في سياق متصل، أجبرت بلدية الاحتلال المواطن المقدسي فراس أبو فرحة من سكان وادي الجوز على هدم منزله بنفسه، وهذا العقار يعيش فيه خمسة أفراد، وبعد الهدم أصبحت تلك العائلة بلا مأوى.

يُذكر أن الاحتلال يسعى إلى تهجير العائلات المقدسة، وإخلاء المدينة المقدسة من سكانها الأصليين.