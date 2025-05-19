الخارجية الاردنية تدين استهداف مستشفى حمد في غزة وتدعو المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي

وطن: أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بأشدّ العبارات، عن إدانتها للقصف الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى حمد للأطراف الصناعية في قطاع غزة، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخروجًا فاضحًا عن أحكام اتفاقية جنيف لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، رفض الأردن القاطع واستنكارها الشديد لاستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وما يرافقه من استهداف ممنهج للمدنيين والمنشآت المدنية، وتدمير للمرافق الحيوية التي تقدم خدمات أساسية لسكان القطاع، إضافة إلى استخدام إسرائيل للجوع والحصار كسلاحين لفرض التهجير القسري على الفلسطينيين.

كما حذّر من التداعيات الخطيرة لهذه الانتهاكات المتواصلة على الأوضاع في غزة والضفة الغربية، وانعكاساتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة.

ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على وقف العدوان الإسرائيلي فورًا، وضمان فتح المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدّمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقه.