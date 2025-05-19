6 شهداء بقصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة

وطن: استُشهد 6 مواطنين وأصيب العشرات، مساء اليوم الاثنين، إثر استهداف الاحتلال الحربي مناطق واسعة في قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية في القطاع، استشهاد 3 مواطنين، وإصابة 15 في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستُشهد ثلاثة مواطنين وأصيب عدد آخر في قصف استهدف مجموعة من المواطنين عند مفترق الصفطاوي شمال مدينة غزة.

كما أصيب 10 مواطنين أغلبهم أطفال ونساء بقصف استهدف منزلا لعائلة موسى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن 63 مواطنا استُشهدوا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم الاثنين، بينهم 16 من خان يونس.