الاحتلال يقتحم محيط الجامعة الأمريكية في جنين

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، محيط الجامعة العربية الأمريكية في مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية: إن آليات الاحتلال كانت بالقرب من دوار الجامعة العربية الأمريكية، وأقامت حاجزاً طياراً في الطريق المؤدي إلى قرية جلقموس شرق جنين، ما تسبب في تعطيل حركة مركبات المواطنين وحدوث أزمة مرورية خانقة في المكان.

وأضافت أن عدداً من آليات الاحتلال انتشر بالقرب من سكنات الجامعة وهي السكنات التي نزح إليها عدد كبير من سكان مخيم جنين بعد إجبارهم على ترك منازلهم منذ أربعة أشهر.