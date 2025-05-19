9 شهداء بقصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين ومنزلا في مدينة غزة والزوايدة

وطن: استُشهد 9 مواطنين، مساء اليم الاثنين، إثر قصف الاحتلال مناطق في مدينة غزة وبلدة الزوايدة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 6 مواطنين وإصابة عدد آخر، باستهداف طيران الاحتلال منزلا يعود لعائلة الخور بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

واستُشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون بجروح بعضهم حالته حرجة، في قصف للاحتلال استهدف خيمة تؤوي نازحين في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، بأن 51 مواطنا استُشهدوا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم الاثنين، بينهم 16 من خان يونس.