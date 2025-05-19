كتائب القسام تنفذ كمين محكم في قوات الاحتلال بمنطقة العطاطرة شمال القطاع

وطن: أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، عن تنفيذ كمين مركب ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة "العطاطرة" غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأكدت الكتائب، في بيان صادر عنها، أن مجاهديها استهدفوا ثلاث آليات عسكرية للاحتلال باستخدام عبوتي "شواظ" وقذيفة "تاندوم"، أعقب ذلك اشتباك مباشر مع قوة إسرائيلية أخرى باستخدام الأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية، ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوفها.

وأضافت أن طائرات مروحية تابعة للاحتلال هرعت إلى موقع الكمين لإخلاء المصابين، وذلك يوم الجمعة الموافق 16 مايو/أيار 2025.

وأكدت كتائب القسام أن هذا الكمين يأتي ضمن سلسلة عملياتها المتواصلة في إطار التصدي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتأكيدًا على استمرار المقاومة في إيقاع الخسائر في صفوف الاحتلال.