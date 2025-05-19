ستة شهداء في قصف الاحتلال بيت لاهيا وخان يونس

وطن: استُشهد ستة مواطنين، اليوم الاثنين، في قصف الاحتلال بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وخان يونس جنوبا.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في بيت لاهيا، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة منهم وهم: أحمد جمال شحادة سليمان، وحسين محمد موسى غبن، وعطا أحمد محمود معروف.

وانتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ ثلاثة شهداء بينهم شقيقان وصلوا إلى المستشفى المعمداني، بعد أن استُهدفوا بنيران الاحتلال يوم أمس في حي التفاح شرق مدينة غزة، وجثمان الشهيد حارث نبيل أبو طعيمة إثر قصف جنوب بلدة عبسان الكبيرة.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة دخان في مخيم 1 في النصيرات وسط قطاع غزة.

وأصيب مواطنان برصاص الاحتلال في حي التفاح شرق مدينة غزة.

واستُشهد مواطن وأصيب آخرون جرّاء استهداف طائرة مسيّرة خيمة تؤوي نازحين عند بوابة جامعة الأقصى غرب خان يونس، وآخران في قصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي هما: صالح نادي أبو عاذرة (26 عامًا)، والطفلة بلسم أحمد أبو عاذرة (4 سنوات).

وأفادت مصادر طبية، بأن 28 مواطنا استُشهدوا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم الاثنين، بينهم 16 من خان يونس.