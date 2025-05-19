"الديمقراطية": قرار نتنياهو دخول المساعدات دون وقف النار خداع وتضليل ومحاولة للتغطية على جرائمه

وطن: وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار رئيس حكومة الفاشية في إسرائيل، إدخال المساعدات إلى قطاع غزة دون وقف لإطلاق النار، خدعة وتضليلاً ومحاولة مفضوحة للتغطية على جرائمه التي ارتفعت أعداد ضحاياها بشكل كبير.

وقالت الجبهة الديمقراطية في بيان وصل وطن نسخه عنه، "خدعة نتنياهو وتضليله لن يغطي على خطته لحشر أبناء القطاع في معسكرات اعتقال جماعية بحراسة جيش الاحتلال، وتنظيم عمليات بحث إستخباراتية وأمنية في هوية المستفيدين من المساعدات، بما يوفر لدولة الاحتلال إعتقال المئات من أبناء القطاع بتهم أمنية مزيفة تستهدف الشباب بشكل بارز، باعتبارهم العمود الفقري للمقاومة".

وأضافت الجبهة الديمقراطية، "وعدا عن ذلك، فإن تولي جيش الاحتلال بمساعدة شركات أميركية توزع المساعدات، محاولة الحصول على صك براءة أمام الرأي العام، على طريقة الجيوش الأميركية التي غزت دول آسيوية عدة ودمرتها، وأبادت قسماً كبيراً من سكانها، ثم غطت جرائمها بتوزيع المساعدات والحلويات على الأطفال اليتامى، الحفاة والعراة، والذين فقدوا عائلاتهم بنار النازية الأميركية".

وأكدت الجبهة الديمقراطية "أن هذا النزاع والتضليل لن يخدع شعبنا في القطاع، ولن يكون الجيش الإسرائيلي إلا كما هو، جيشاً للقتل الجماعي، يستغل رغيف الخبز لأهدافه الإستعمارية الدينية".

ودعت الجبهة الديمقراطية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الناشطة في القطاع، إلى إدانة هذه الجريمة الجديدة التي ترتكب بحق الإنسانية، والتي يحاول المجرمون المطلوبون للعدالة الدولية أن يتستروا بها، في حفلة نفاق لا حدود لها.

وأكدت الجبهة الديمقراطية على حق شعبنا في وقف حرب الإبادة ضده، وفتح المعابر، ومده بالمساعدات لكسر موجهة التجويع، وتوفير وسائل الإيواء للأسر النازحة