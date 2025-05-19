الاحتلال يستهدف مستودع المستلزمات الطبية داخل مجمع ناصر الطبي في غزة

وطن: نشرت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم الإثنين، صورا توثق الأضرار التي خلفها قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستودع المحاليل والمهمات الطبية داخل مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وأظهرت الصور حجم الدمار الذي لحق بالمستودع، والذي يُعد من المرافق الحيوية لتقديم الرعاية الصحية، في وقت تُعاني فيه المنظومة الطبية من أوضاع كارثية بسبب النقص الحاد في الإمدادات والضغط المتواصل جراء العدوان المستمر.

فيما أكد المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل هجماتها الممنهجة ضد المنظومة الصحية في القطاع، في جريمة مكتملة الأركان بحق المستشفيات.

وأوضح أن الاحتلال تسبب بإخراج جميع مستشفيات شمالي القطاع عن الخدمة، ما يزيد من تفاقم الأزمة الصحية ويهدد حياة آلاف المرضى.

وأشار إلى أن الاحتلال استهدف مركزًا مخصصًا لمحاليل أمراض الكلى، ما يشكّل خطرًا مباشرًا على حياة مرضى الفشل الكلوي الذين يعتمدون على هذا العلاج الحيوي للبقاء على قيد الحياة.

ودعا المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التدخل الفوري لوقف هذا الاستهداف الممنهج للقطاع الصحي، وضمان حماية المستشفيات والطواقم الطبية وفقًا للقانون الدولي الإنساني.