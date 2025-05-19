بنك القدس يُعلن الفائزين في السحبين الأول والثاني لحساب "سوا"

وطن: لأن الأحلام الصغيرة تستحق أن تُروى بالعطاء، ولأن المستقبل يبدأ بخطوة ادخار، يواصل بنك القدس غرس الأمل في قلوب الأطفال من خلال برنامج حساب التوفير "سوا"، تحت شعار "وفّر لمستقبلهم، وفّر لنجاحهم، وحقّق حلمهم"، والذي خُصص خصيصًا للأطفال ليكون لهم بداية قوية نحو غدٍ مشرق. ويتضمن جوائز مالية بقيمة 40,000 شيكل لأربعة فائزين، إضافة إلى 20 جهاز تابلت موزعة على عشرين فائزًا

وفي أجواء ملؤها البهجة، قام البنك بتسليم الجوائز للفائزين في السحبين الأول والثاني ضمن الحملة، والتي تضمنت جوائز مالية بقيمة 10,000، إضافة إلى 10 أجهزة تابلت موزعة على عشرة فائزًين من فروع ومكاتب بنك القدس في مختلف المحافظات.

الفائزون في السحب الأول: نور الدين محمد فقهاء – فرع البيرة 10,000 شيكل فيما فاز كلا من إياس طاهر رماحة – فرع رفيديا أحمد عبد الله فارس – فرع عتيل ناي محمود مخارزة – فرع الظاهرية أحمد محمد عطية – فرع بيت لاهيا رياف داوود ظاهر – فرع سلفيت بجهاز تابلت

الفائزون في السحب الثاني: يزيد محمد شنابلة – فرع نابلس 10,000 شيكل فيما فاز كلا من غزل مهدي حسونة – فرع نابلس شام زكريا عابد – مكتب قبلان شغف عبد القادر طيطي – فرع رأس الجورة حلا منير أبو مخ – مكتب شارع القدس لانا خالد ملحم – فرع عنبتا بجهاز تابلت

وفي تعليقه أكد محمد شاور الرئيس التنفيذي أن بنك القدس يؤمن بأن الاستثمار في الأجيال القادمة هو أساس بناء مستقبل مشرق من خلال برنامج "حساب سوا"، الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة التوفير لدى الأطفال وتحفيزهم على تحقيق أحلامهم منذ الصغر. ويسعدنا اليوم أن نشاركهم فرحة الفوز.

ويُعد برنامج "سوا" من البرامج المميزة التي أطلقها بنك القدس بهدف تعزيز ثقافة الادخار لدى الأطفال منذ الصغر، وتشجيع الأهالي على فتح حسابات توفير لأبنائهم ضمن شروط ومزايا خاصة تلائم أعمارهم واحتياجاتهم للاطلاع على تفاصيل البرنامج، المزايا، الشروط والأحكام، يمكنكم زيارة موقع بنك القدس الإلكتروني.