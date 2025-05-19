ألوية الناصر تعلن استشهاد القائد أحمد سرحان في اشتباك بخان يونس

وطن: أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين استشهاد القائد الميداني البارز أحمد كامل سرحان، مسؤول العمل الخاص في الألوية بقطاع غزة، إثر عملية اغتيال نفذتها قوة إسرائيلية خاصة فجر اليوم في مدينة خانيونس، جنوبي القطاع.

وأكدت الألوية أن الشهيد سرحان خاض اشتباكًا مسلحًا بطوليًا داخل منزله، قبل أن تُقدِم القوة المتسللة على إعدامه ميدانيًا، بعد فشلها في تنفيذ عملية اعتقاله.

وأشارت إلى أن محاولة الاحتلال كانت تهدف لاعتقال القائد سرحان وانتزاع معلومات منه حول ملف الأسرى.

وبحسب مصادر محلية، تسللت القوة الإسرائيلية في وقت مبكر من فجر الإثنين، مستخدمة مركبة مدنية، وكانت عناصرها متنكرة بملابس نسائية. وقد اقتحمت منزلاً وسط خانيونس، وأعدمت رب الأسرة، ثم اعتقلت زوجته وأطفاله، فيما أُعدم طفل آخر خلال انسحاب القوة.

وأفادت قناة الأقصى بأن جثمان الشهيد أحمد سرحان نُقل إلى مستشفى ناصر في خانيونس، حيث تم التعرف عليه رسميًا، بينما أشارت مصادر طبية إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى جراء الغارات التي أعقبت العملية.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 30 غارة جوية خلال 40 دقيقة، لتأمين انسحاب القوة الخاصة من المدينة، حيث استهدفت الغارات مناطق مدنية من بينها خيام نازحين ومعمل الأدوية التابع لمجمع ناصر الطبي، وسط إطلاق نار كثيف من الطائرات المروحية والدبابات.

في المقابل، صرّح المتحدث باسم جيش الاحتلال أن العملية جزء من ما أسماه "عملية عربات جدعون" الجارية في القطاع، دون أن يفصح عن تفاصيل إضافية، فيما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن الصحفي العسكري يوسي يهوشع أن العملية "فشلت في تحقيق هدفها الأساسي وهو اعتقال القائد الفلسطيني".