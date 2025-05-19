الاحتلال يواصل عدوانه على بروقين وكفر الديك لليوم الخامس: هدم منازل وتجريف أراضٍ وحصار خانق

وطن: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قريتي بروقين وكفر الديك غرب سلفيت لليوم الخامس على التوالي.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال هدمت منزلًا مكونًا من 3 طبقات، للمواطن أحمد حسن الطلالقة، في منطقة تسمى الشياب وتقع شمال بروقين، تزامنًا مع العدوان المستمر على القرية.

وبالتزامن مع الاقتحام، تواصل جرافات الاحتلال عملها بتجريف مساحات واسعة تقدر بمئات الدونمات من أراضي بروقين في المنطقة الشمالية القريبة من شارع 446، بهدف شق طرق استيطانية وساحات للمستوطنين، فيما تفرض قوات الاحتلال حظر التجول وتعيق حركة المواطنين.

وتشن قوات الاحتلال عدوانها على القريتين، عقب عملية إطلاق نار قتلت خلالها مستوطنة وأُصيب مستوطنان آخران بجروح خطيرة، مساء الأربعاء الماضي، على شارع 446 بالقرب من مستوطنة "أريئيل".

والسبت الماضي، استشهد الشاب نائل سامي عبد الرحمن سمارة (36 عاماً) إثر إطلاق قوات الاحتلال النار عليه في بلدة بروقين بزعم الاشتباه بأنه منفذ عملية إطلاق النار.