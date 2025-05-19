"كهرباء القدس تُضيء درب الخير في أريحا: جمعية الصديق الوفي تتحول للطاقة الشمسية"

وطن: في إطار تمكين المؤسسات المجتمعية وتعزيز استدامة خدماتها الإنسانية، أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن الانتهاء من تنفيذ مشروع طاقة شمسية متكامل لصالح جمعية الصديق الوفي في مدينة أريحا، بقدرة إنتاجية تصل إلى 40 كيلوواط، وذلك بالتعاون مع بلدية أريحا، ضمن برنامجها للمسؤولية المجتمعية.

وقد تم تشغيل النظام بنجاح في الثالث عشر من أيار 2025، بعد استكمال جميع الأعمال الفنية والهندسية وإجراء الفحوصات اللازمة وفقاً للمعايير الفنية المعتمدة لدى الشركة. ومن المتوقع أن ينتج النظام ما يقارب 72 ميجاواط/ساعة سنوياً، ما يساهم في تغطية نحو 70% من استهلاك الجمعية من الكهرباء، مما يقلل من أعبائها التشغيلية ويتيح لها توجيه مواردها بشكل أكبر نحو خدمة الفئات المحتاجة.

ويضم النظام تقنيات متطورة لمراقبة الأداء والإنتاجية عن بُعد، ما يضمن تشغيله بكفاءة عالية وعلى المدى الطويل، ويعكس التزام الشركة بتقديم حلول طاقة ذكية ومستدامة.

وأعربت شركة كهرباء محافظة القدس عن فخرها بتنفيذ هذا المشروع، الذي يُشكل نموذجاً ناجحاً للتكافل المجتمعي والتعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية، مؤكدة استمرارها في دعم المبادرات التي تسهم في بناء مجتمع أكثر استقراراً واستدامة من الناحية البيئية والاقتصادية.