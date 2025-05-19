إنجاز فلسطين ووزارة التربية والتعليم تختتمان المسابقة النهائية لبرنامج "إبداعات شبابية" برعاية بنك الإسكان

وطن: اختتمت مؤسسة إنجاز فلسطين، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وبرعاية بنك الإسكان، فعاليات المسابقة النهائية لبرنامج "إبداعات شبابية"، الذي يُنظَّم للسنة الخامسة على التوالي، وذلك في قاعة غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، بمشاركة واسعة من طلبة المدارس الثانوية.

,استفاد من البرنامج هذا العام أكثر من 1100 طالب وطالبة من 36 مدرسة موزعة على مختلف مديريات الضفة الغربية، حيث أطلق الطلبة 36 مبادرة متنوعة في مجالات الزراعة، التكنولوجيا، التعليم، والبيئة. وبعد إجراء التصفيات الأولية في شهر شباط، تأهلت عشر مبادرات إلى المرحلة النهائية وتنافست على المراكز الثلاثة الأولى على مستوى الوطن.

وتكوّنت لجنة تحكيم المسابقة من الأستاذ حامد أبو مخو، مدير عام الأنشطة الطلابية في وزارة التربية والتعليم، والأستاذة نور نسيبة، المديرة التنفيذية لمؤسسة دالية المجتمعية، والأستاذة حنين خوري، مدير أول الاتصالات التسويقية في شركة أوريدو فلسطين.

وبعد مرور المبادرات بثلاث مراحل تقييمية، فازت بالمراكز الأولى مدرسة بنات كفر نعمة الثانوية – رام الله والبيرة، و بنات العمرية الثانوية – قلقيلية، و ذكور الجديدة الثانوية – قباطية.

وفي ختام الفعالية، أكّد السيد حامد أبو مخو على أهمية تكاتف جهود الشركاء في إنجاح البرنامج، مشيرًا إلى أن ما ميّز هذا العام هو تنوّع المبادرات في مجالات متعددة. كما شدّد على أن هذا الجيل يمتلك القدرة على إحداث التغيير ورصد الاحتياجات الحقيقية للمجتمع، لافتًا إلى أن المبادرات كانت متميزة وتحمل في طيّاتها إبداعًا ملحوظًا، مؤكدًا أن جميع المشاركين يُعدّون فائزين لما قدّموه من جهود وتميّز.

من جانبها، أعربت مجد البرغوثي، ممثلة بنك الإسكان، عن إعجابها الكبير بما شاهدته من طاقات شبابية لافتة، سواء من حيث قوة المبادرات، أو أهميتها، أو إمكانيّة استدامتها. وأضافت: "كل فريق عبّر عن فكرته بطريقته الخاصة وبأسلوب إبداعي. ما يملكه هؤلاء الشباب من شغف وطاقة هو دليل على قدرتهم على إحداث تأثير فعلي في مدارسهم ومجتمعاتهم". كما أكدت على أهمية الاستمرار في دعم هذه البرامج التي تتيح للشباب التعبير عن أفكارهم وصناعة فرق حقيقي.

بدورها، عبّرت السيدة رانيا قطينة، المديرة العامة لمؤسسة إنجاز فلسطين، عن فخرها بالشراكة المثمرة مع وزارة التربية والتعليم، مقدّمة شكرها للطواقم التعليمية والمشرفين على جهودهم في إنجاح المسابقة، كما شكرت بنك الإسكان راعي البرنامج، وغرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة على استضافة الفعالية.

وأشارت قطينة إلى أن البرنامج يُزوّد الطلبة بمهارات قيادية وعملية في مجالات التخطيط، العمل الجماعي، حل المشكلات، والتشبيك مع مؤسسات المجتمع، بما يعزز من فرصهم ليكونوا قادة تغيير إيجابي في مجتمعاتهم.