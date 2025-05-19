الجالية الفلسطينية في النمسا تنظم فعاليات احياءً يوم النكبة

وطن: اختتمت الجالية الفلسطينية في النمسا اليوم فعاليت أسبوع النكبة التي نظمته لاحياء ذكرى النكبة على مدار خمسة ايام متتالية

وقد ابتدأت الفعاليات في يومها الاول بكلمة افتتاح من رئيسها د. عبد العزيز طه

باستضافة السفير الفلسطيني صلاح عبد الشافي الذي قام بالقاء محاضرة افتتاحية عن الوضع السياسي الراهن في ظل حكم ترامب.

واكد د. طه ان هذه الذكرى تأتي بوضع فلسطيني وإقليمي غايه في الصعوبة.

واضاف أن هذه النشاطات مهمه لرفد الجيل الثاني والثالث من أبناء الجالية الفلسطينية والعربيه بالإرث الحضاري والثقافيّ لفلسطين وشعبها العظيم وأحقيته في وطن يسوده العدل وتسليط الضوء على الثقافة الفلسطينية العريقة الاصيلة والتأكيد على حق الفلسطينيين الثابت في استرداد كامل حقوقهم بما فيها حق العودة.

وقد نظمت الجالية الفلسطينية العديد من النشاطات لأبنائها ومناصرين الحق الفلسطيني من عرب ونمساويين.

وتخلل الفعاليات عرض الافلام الوطنية التى تجسد ظلم الاحتلال مثل فيلم No other Land ومناقشة كتب تروي قصص حقيقية تجسد الحضارة الفلسطينية الاصيلة، مثل كتاب „برتقال من يافا" للمؤلفة نادين الصايغ والذي يروي قصص فلسطينية لما قبل النكبة تفند الرواية الاستعمارية ان فلسطين ارض بلا شعب وكتاب "غزة تبقى حية" للمؤلف الدكتور سامر شعث والذي يروي قصص حقيقية من غزة ما قبل الحرب تجسد المعاناة التى شهدها الغزاويين منذ النكبة.

كما نظمت الجالية الفلسطينية ايضا وقفة اعتصام في العاصمة النمساوية فيينا مطالبة بوقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني

واختتمت هذه الفعاليات باستضافة سياسيين وصحافيين عرب ونمساويين تم خلالها مناقشة دور الاتحاد الأوروبي في القضية الفلسطينية. واستضافة الجالية الفلسطينية

كوادر طبية عملت في غزة لتسليط الضوء على الوضع الصحي المأساوى في غزة.



واضاف د. طه ان الجالية الفلسطينية في النمسا لها بصمة واضحة ولعبت دورا محوريا ومهما في بناء الجسور بين فلسطين والنمسا من خلال تنظيم العديد من النشطاء الثقافية والسياسية على مدار عقود.

يذكر ان الجالية الفلسطينية في النمسا هي اول جالية فلسطينية مسجلة رسميا في اوروبا.