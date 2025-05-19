مديرية أوقاف طولكرم تنظم اللقاء الدعوي الأول لكافة العاملين على كادر المديرية

وطن: نظمت مديرية اوقاف طولكرم، اليوم، اللقاء الدعوي الأول لكافة العاملين على كادر المديرية، وذلك تحت رعاية د. محمد نجم وزير الاوقاف، ومحافظ طولكرم اللواء عبدالله كميل.

وحضر اللقاء، كميل فضلا عن مدير الاوقاف إبراهيم واصف، ومفتي قوى الأمن محمد اسعيد، ورئيسي لجنة دعم دور القران ولجنة اعمار المساجد والأعضاء، والخطباء والأئمة، علاوة على عدد من المهتمين.

وقال كميل: إن شعبنا، وما يمر به الوطن عامة ومحافظة طولكرم خاصة، يستدعي منا مزيدا من الثبات والتلاحم، وإن الاحتلال الى زوال وإن شعبنا سيبقى صامدا متجذرا على أرضه.

وأكد أن الدعاة والوعاظ فئة مهمة في حياة الناس، مثنيا على جهود "الأوقاف"، وبرامجها الموجهة للمحافظة.

من ناحيته، ذكر واصف، أن "الأوقاف" تولي تأهيل كادرها أهمية خاصة، سواء عبر الدورات، أو ورشات العمل المتخصصة، وغيرها، مبينا أن اللقاء هو بمثابة نقطة الانطلاق لتنظيم لقاءات دعويه متخصصة بكافة التخصصات.

وركز اسعيد على أهمية اللقاء، موضحا أن الأسرة هي اللبنة الاساسية في سلامة وأمن المجتمع.

ولفت إلى أن رسالة "الأوقاف" الدعوية في غاية الأهمية لبناء الفرد والوطن، مبينا أن الدعوة الى الله تتطلب من الداعية ان يكون قدوة حسنة، وصاحب علم ومعرفة وتقوى وصلاح.

وأشار مدير المساجد في المحافظة محمود شرعب، إلى تميز المحافظة بمدرسيها وطلابها، والدورات النوعية في الحفظ والتفسير والتجويد والخطابة، اضافة إلى مئات الدروس الوعظية والتثقيفية التي تناولت العديد من المواضيع الدينية والإجتماعية.

وتطرق إلى وجود ما يزيد على 200 مركز، بكادر قوامه قراربة 170 مدرسا ومدرسة، وثلاثة الاف طالب.

وتخلل اللقاء عدد من المداخلات، وتكريم عددا من الائمة الذين بلغوا سن التقاعد.