العملية كانت تهدف لاعتقال القيادي سرحان واستجوابه لكنها فشلت .. قوة خاصة من جيش الاحتلال تتسلل بلباس نسائي في خانيونس

وطن: تسللت قوة خاصة من جيش الاحتلال، فجر الإثنين، إلى مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، مستخدمة مركبة مدنية، وكانت عناصرها متنكرة بملابس نسائية.

واقتحمت القوة أحد المنازل، حيث أقدمت على إعدام رب الأسرة، الذي تبين لاحقا أنه قيادي في ألوية الناصر، ثم اختطفت الزوجة وأطفالها.

وقال الصحفي يوسي يهوشع لـصحيفة "يديعوت أحرونوت" ان "هدف العملية الخاصة في خان يونس كان اعتقال القيادي الفلسطيني لاستجوابه وانتزاع معلومات منه عن الأسرى، لكنها فشلت".

ونفذ جيش الاحتلال فجر اليوم عملية خاصة في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وفقًا لما نقله موقع "واللا" عن مصدر عسكري، الذي أكد أن العملية جرت دون تسجيل أي إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن أهدافها.

من جانبه، صرح المتحدث باسم جيش الاحتلال،، عقب العملية، قائلا: "نحن في ذروة عملية عربات جدعون، ونعمل في جميع أنحاء قطاع غزة".

لكن شهود عيان في خانيونس رووا تفاصيل مختلفة، حيث أكدوا أن قوة خاصة تسللت إلى المنطقة متنكرة بلباس نسائي، واستقلت مركبة مدنية، ثم اقتحمت منزلا في قلب المدينة.

وقد أقدمت القوة على إعدام أحد الفلسطينيين داخل المنزل، قبل أن تعتقل زوجته وأطفاله، وتقوم لاحقا بقتل طفل آخر أثناء انسحابها من المكان.

وفي أعقاب العملية، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية أكثر من 30 غارة خلال 40 دقيقة لتأمين انسحاب القوة الخاصة. وقد تزامنت الغارات مع إطلاق نار كثيف من الطائرات المروحية والدبابات، مما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وقد طالت الغارات خيام نازحين وسط خا يونس، كما استهدفت معمل الأدوية التابع لمجمع ناصر الطبي.

وأكدت قناة الأقصى الفضائية وصول جثمان الشهيد الذي أعدمته القوة الإسرائيلية إلى مستشفى ناصر، حيث أعلن عن هوية الشهيد ويدعى أحمد كامل سرحان.