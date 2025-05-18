تزامنًا مع إطلاق نار مُكثف.. قوات الاحتلال تُحاصر المستشفى الإندونيسي

وطن: بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بمحاصرة المستشفى الإندونيسي، شمالي قطاع غزة، تزامنًا مع تقدم آليات وجرافات عسكرية وإطلاق نار كثيف من الآليات.

وقالت مصادر محلية، إن دبابات جيش الاحتلال بدأت بالتمركز حول المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، وإطلاق النار بشكل مباشر على المبنى.

وأفادت المصادر: "في داخل المشفى يوجد 55 شخصًا، بينهم 4 أطباء و8 ممرضين، إضافة إلى عشرات المرضى غير القادرين على الحركة والذين تعذر إخلاؤهم نتيجة الهجوم الصباحي".

وأردفت: "الاتصال انقطع بالطواقم الطبية والمرضى داخل المستشفى".

بينما صرح المدير العام لوزارة الصحة بغزة منير البرش، بأن "الدبابات والجرافات الإسرائيلية تحاصر المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع".

وأضاف البرش: "أصيب عدد من المرضى جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار تجاه المستشفى الإندونيسي الذي يحاصره، ونناشد العالم بالتدخل الفوري لحماية الكوادر الصحية والمرضى والمصابين داخل المستشفى".



وأكدت مصادر صحية من "الإندونيسي" أن قوات الاحتلال لم تُصدر أي أمر إخلاء للمستشفى في أي وقت، ولم تُوجه أي تحذيرات قبل بدء القصف. مشددة: "ولا وجود لأي أهداف عسكرية داخل المستشفى".

وتُناشد الكوادر الطبية المتواجدة حاليًا داخل المستشفى، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لوقف هذا الهجوم وإنقاذ الأرواح.

وصباح اليوم الأحد، صرح مسؤول صحي، بأنّ جيش الاحتلال حاصر محيط المستشفى الإندونيسي في جباليا شمالي قطاع غزة بالطائرات المسيرة واستهدف محيطه بالرصاص.

وأوضح مدير المستشفى، مروان السلطان، أن طائرات مسيرة إسرائيلية استهدفت بالرصاص قسم العناية المركزة بالمستشفى، مشيرًا إلى إصابة أحد المرضى بعد إطلاق الرصاص بمحيط المستشفى.

وفي السياق ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ جيش الاحتلال يكثف من استهداف ومحاصرة المستشفى الإندونيسي منذ فجر اليوم، وذلك بعد أيام من إخراج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة.