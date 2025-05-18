مستوطنون يعتدون على المواطنين في المنية شرق بيت لحم

وطن: اعتدى مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، على المواطنين في برية المنية شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين، اعتدت على المواطنين في منطقة "ربيعة" في برية المنية، واجبروهم تحت تهديد السلاح على مغادرة أرضهم.

يشار إلى أن المستوطنين وقوات الاحتلال صعدوا في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم على المواطنين في برية المنية، من خلال نصب الخيام وإطلاق قنابل الغاز السام والصوت، والاستيلاء على محصول القمح والشعير.

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